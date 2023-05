Giro: Zana vince la 18/a tappa Oderzo - Val di Zoldo

BELLUNO - Giro d’Italia. C’è poco da fare. In Veneto vincono i veneti. Dopo il successo dell’ex campione europeo Alberto Dainese, il padovano di Abano Terme promosso dalla Zalf, Filippo Zana, campione italiano dei professionisti, si è aggiudicato la Oderzo-Val di Zoldo. Il vicentino di Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, ha battuto allo sprint Thibaut Pinot che ha conquistato la maglia azzurra del Gran Premio della Montagna. Ha staccato il gruppo della maglia rosa in terra trevigiana, sulla prima salita della giornata: il Cansiglio ed è arrivato vincitore nella “Valle dei Gelatai” dopo 161 chilometri.



L’atleta 24enne è stato promosso al professionismo dall’Uc Trevigiani, società con cui ha corso per due stagioni nel 2018 e 2019. Nel 2019 ha vinto il Gran Premio Capodarco, classica internazionale di ferragosto. Poi è passato professionista nella Bardiani.

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore Filippo Zana ha detto: "Ancora non ci credo. Devo ringraziare la squadra perché mi ha dato questa opportunità. Sono arrivato al Giro al 100%. Nel finale mi sono giocato le mie carte, era un'occasione di quelle che ricapitano poche volte nella vita e l'ho sfruttata. Vincere con la maglia tricolore è speciale."



Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) conserva la maglia rosa di leader della Classifica Generale.

RISULTATO DI TAPPA

1 - Filippo Zana (Team Jayco AlUla) - 161 km in 4h25’12’’, alla media di 36.425 km/h

2 - Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) s.t.

3 - Warren Barguil (Team Arkéa Samsic) a 50"



CLASSIFICA GENERALE

1 - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

2 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 29"

3 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 39



Le vittorie di Filippo Zana:

2021 (Bardiani-CSF-Faizanè, quattro vittorie)

2ª tappa Istrian Spring Trophy (Visinada-Montona)

2ª tappa Course de la Paix Grand Prix Jeseníky (Bruntál-Dlouhé Stráně)

Classifica generale Course de la Paix Grand Prix Jeseníky

Classifica generale Giro della Repubblica Ceca



2022 (Bardiani-CSF-Faizanè, due vittorie)

Classifica generale Adriatica Ionica Race

Campionati italiani, prova in linea

Sandro Bolognini



