Giro d'Italia Under 23, al via anche Trevigiani e Zalf

TREVISO - Annunciati i nomi delle 35 formazioni (17 straniere e 18 italiane, compresa una formazione mista interregionale) invitate al Giro d’Italia Giovani Under 23, scelte dall’organizzazione del Giro Giovani tra le richieste di partecipazione (oltre 70) ricevute dall’Italia e dall’estero. Al via della più impegnativa e ambita corsa a tappe al mondo per ciclisti Under 23 ci saranno team provenienti da 14 Paesi: Austria, Belgio, Colombia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Israele, Italia, Kazakistan, Norvegia, Polonia, Spagna, Stati Uniti e Svizzera.

Di diritto nella lista il team continental di Castelfranco Veneto Zalf Euromobil Désirée Fior, 41 anni di storia del ciclismo mondiale, che quest’anno ha già totalizzato sette primi posti (2 vittorie di Federco Guzzo, Alberto Bruttomesso, primo anno di under 23, Davide De Pretto e una di Manlio Moro) 4 secondi posti e 2 terzi posti. C’è anche un altro team continental veneto la veronese General Store diretta dal trevigiano Giorgio Furlan e un’altra squadra veronese la Sissio Team

Ci sarà anche l'Unione Ciclisti Trevigiani Energiapura Marchiol, motivo di grande soddisfazione per il team di Porta San Tomaso. "Apprendiamo questa splendida notizia con orgoglio – afferma con tripudio il presidente Ettore Renato Barzi – è per la società di Treviso una soddisfazione per gli atleti e lo staff, gli sponsor, il consiglio direttivo e di tutta la città di Treviso. Dopo aver disputato la Popolarissima a distanza di tre anni di stop per la pandemia Covid-19, arriva un'altra grande soddisfazione per la società che ha 109 anni di storia".

Il Giro d'Italia Under 23, rilanciato a partire dal 2017 dal gruppo organizzativo ExtraGiro diretto da Marco Selleri e Marco Pavarini, rappresenta un palcoscenico internazionale unico per territori e aziende, oltre a essere una sfida fondamentale per i migliori talenti del ciclismo italiano e mondiale. Nel 2021 il Giro d'Italia Giovani Under 23 è stato vinto dallo spagnolo Juan Ayuso, già tra i più forti atleti del panorama World Tour. L'ennesimo esempio del ruolo del Giro Giovani, trampolino di lancio per i migliori U23 internazionali verso il mondo del professionismo

17 Team internazionali:

Tirol KTM Cycling Team - Austria

Lotto Soudal Development Team - Belgio

Team Elevate p/b Home Solution Soenens - Belgio

Bingoal Pauwels Sauces WB Development Team - Belgio

Team Colombia Tierra de Atletas GW Bicicletas - Colombia

Équipe Cycliste Continentale Groupama-Fdj – Francia

Development Team DSM – Germania

Team Lotto Kern-Haus - Germania

Zappi Racing Team - Gran Bretagna

Israel Cycling Academy - Israele

Astana Qazaqstan Development Team - Kazakistan

Uno-X DARE Development Team - Norvegia

HRE Mazowsze Serce Polski - Polonia

Laboral Kutxa Sub23 Fundacion Euskadi - Spagna

Eolo-Kometa Cycling Team U23 – Spagna

Hagens Berman Axeon Cycling Team – USA

Swiss Racing Academy – Svizzera

18 Team italiani:

Bardiani CSF Faizanè - Emilia-Romagna

Biesse Carrera - Lombardia

Carnovali Rime Sias - Lombardia

Ciclistica Rostese - Piemonte

Cycling Team Friuli - Friuli-Venezia Giulia

Gallina Ecotek Lucchini - Lombardia

#inEmiliaRomagna Cycling Team - Emilia-Romagna

Mastromarco Sensi Nibali - Toscana

Sissio Team - Veneto

Team Beltrami TSA-Tre Colli - Emilia-Romagna

Team Colpack Ballan - Lombardia

Team General Store-Essegibi-F.lli Curia - Veneto

Team Hopplà Petroli Firenze Don Camillo - Toscana

Team Qhubeka - Toscana

Unione Ciclisti Trevigiani Energiapura Marchiol - Veneto

Work Service Vitalcare Videa - Marche

Zalf Euromobil Désirée Fior - Veneto

Team Interregionale.

Sandro Bolognini

(La foto della Zalf è di www.photors.it)