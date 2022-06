Giro Dilettanti, al via due formazioni trevigiane

TREVISO - Due i team trevigiani al via da domani al Giro d’Italia dilettanti: Trevigiani Energiapura Marchiol e Zalf Euromobil Désirée Fior, Team continental. Prima tappa Gradara-Argenta.

35 team presenti, di cui 18 italiani (di cui 4 del Veneto) e 17 stranieri, 7 tappe che attraverseranno 6 regioni d’Italia e 1008 km che gli atleti dovranno percorrere: questi sono i numeri della Carovana del Giro, che vede attraversare con le sue 700 persone al seguito i borghi più belli del nord Italia, con le seguenti tappe:

Gli atleti dell’UC Trevigiani Energiapura Marchiol che affronteranno questo appuntamento sono: Nicholas Agostini, Marco Cao, Francesco Furlan, Mykyta Yakovlev e Marco Vettorel, di cui tre trevigiani purosangue (Cao, Furlan e Vettorel). Al seguito del team saranno presenti il project manager Luciano Marton, il manager tecnico e direttore sportivo Franco Lampugnani, il direttore sportivo Luca Massa, l’accompagnatore Stefano Franceschini e il massaggiatore Mauro Franceschini.

ÌEttore Renato Barzi, presidente dell’UC Trevigiani: “Siamo orgogliosi di partecipare al Giro d’Italia 2022: saremo presenti con la nostra flotta di mezzi per promuovere la nostra società e i nostri sponsor che si sostengono in tutti i Comuni attraversati dal Giro; abbiamo partecipato a numerose edizioni, ma ogni volta è sempre una forte emozione seguire gli atleti che pedalano a velocità sostenuta muovendosi di città in città seguiti dall’intera carovana. Noi ci saremo per sostenere e incitare i nostri ragazzi e il nostro staff tecnico e faremo il tifo per tutti loro.”

Gli atleti si raccontano alla vigilia della loro partenza.

Nicholas Agostini, classe 2000, atleta completo di Fai della Paganella (TN): “Per me questo è il secondo anno che partecipo al Giro d’Italia e cercherò di fare tutto il possibile per avere successo; sono a caccia di tappe e non ce né una in particolare che mi interessa, ma ovviamente quella che arriva più vicino a casa mia ha più valore per me, però ogni giorno sarà buono e si cercherà di dare sempre il 110%.”

Marco Cao, classe 2002, passista veloce e pistard di Cordignano (TV): “Sabato prenderò parte al mio primo Giro d’Italia di categoria perché l’anno scorso con la scuola non ho potuto farlo. La squadra ci ha permesso di fare un piccolo ritiro in altura in vista del giro e dei prossimi appuntamenti, perciò bisognerà ripagare il tutto. Guardando il percorso ci sono 2-3 tappe che si prestano alle mie caratteristiche e vorrei provare a raccogliere qualche bel risultato; per il resto del giro ci sarà da stringere i denti e fare fatica per portare a casa in ogni caso un bel bagaglio di esperienze per il futuro.”

Francesco Furlan, classe 2000, passista veloce di San Vendemiano (TV): “Per me l’opportunità di partecipare al Giro d’Italia è qualcosa di speciale, è un appuntamento che credo sia importante per il mio percorso ciclistico ma anche per la mia crescita personale. Spero di onorarlo al meglio, darò tutto ciò che è nelle mie possibilità.”

Marco Vettorel, classe 2001, passista veloce e pistard di Cordignano (TV): “E’ la prima volta che corro il Giro d’Italia Under 23 e sono molto orgoglioso dell’opportunità che mi è stata data da parte della società. Il percorso è molto esigente e questo sarà uno stimolo in più per provare a far bene e mettersi in mostra”.

Mykyta Yakovlev, classe 2001, passista scalatore di Odessa (Ucraina): “Sono molto contento di poter partecipare al mio primo giro d’Italia Under 23. Ci tenevo molto a far parte della formazione che sarà al via della corsa, ci siamo allenati bene in altura e spero che i risultati si vedano in corsa, dove cercherò di onorare al meglio la gara e di essere d’aiuto per i miei compagni quando servirà”.

Giro d'Italia U23: una maglia speciale per la Zalf Euromobil Désirée Fior

Sarà una livrea tutta nuova quella che indosseranno i portacolori della Zalf Euromobil Désirée Fior il prossimo 11 giugno al via da Gradara in occasione della partenza del Giro d'Italia Under 23.

Per la prima volta in assoluto in 40 anni di storia, infatti, il sodalizio dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior rinuncerà alla tradizionale casacca per celebrare nel migliore dei modi una serie di ricorrenze di assoluto rilievo. Il 2022, infatti, coincide con il 50esimo anno di attività imprenditoriale del Gruppo Euromobil, da sempre main sponsor del sodalizio trevigiano e con i 40 anni di ciclismo oltre ad essere il 20esimo anno di partnership con l'azienda MsTina cycling wear.

E proprio i grafici dell'azienda capitanata dal Campione di Francia, Marcel Tinazzi, per questi importanti traguardi, hanno confezionato un disegno totalmente rivoluzionario che gli atleti diretti da Mauro Busato, Gianni Faresin e Filippo Rocchetti indosseranno in occsione della gara a tappe più attesa della stagione, il Giro d'Italia Giovani in programma dall'11 al 18 giugno con partenza da Gradara e arrivo finale a Pinerolo.

"Il 2022 è l'anno delle ricorrenze per il nostro gruppo e quando Marcel Tinazzi e il suo staff ci hanno proposto di cambiare per qualche giorno la nostra livrea abbiamo subito accettato con grande entusiasmo. Ovviamente la tradizione e i nostri colori sociali non sono in discussione ma per questa settimana era giusto a pensare qualcosa di speciale e questa nuova maglia è qualcosa di speciale" ha spiegato il Presidente, Egidio Fior.

La maglia celebrativa della Zalf Euromobil Désirée Fior è stata approvata nei giorni scorsi dall'UCI ed è realizzata in microfibre in alta qualità per garantire la massima traspirazione e asciugatura durante le giornate più calde. Ad avere l'onore di indossare per primi questa nuova livrea saranno i cinque atleti selezionati dal team manager Luciano Rui e dai direttori sportivi Mauro Busato, Gianni Faresin e Filippo Rocchetti per prendere parte al Giro d'Italia Giovani. Si tratta dei talentuosi Alberto Bruttomesso, Davide De Pretto, Andrea Guerra, Federico Guzzo e Simone Raccani.

Questo il dettaglio della formazione per il Giro d'Italia Giovani U23:

Alberto Bruttomesso

nato il 30.10.2003 a Valdagno (Vi), risiede a Valdagno (Vi).

Passista veloce, al primo anno tra gli U23 ha già ottenuto 5 successi

Nel 2021, tra gli juniores, era stato Campione Italiano della cronosquadre e Campione Veneto su strada.

Davide De Pretto

nato il 19.04.2002 a Thiene (Vi), risiede a Piovene Rocchette (Vi).

Scalatore dotato di un'ottimo spunto veloce nel 2022 ha vinto a Lucca e Montecassiano. Nel 2020, tra gli juniores, si era laureato Campione Italiano Ciclocross.

Andrea Guerra

nato il 05.08.2001 a Thiene (Vi), risiede a Valli del Pasubio (Vi).

Scalatore, è al suo primo anno in maglia Zalf con cui si è messo più volte in luce andando in fuga. Tra le altre, da segnalare la sua prestazione al Giro del Belvedere.

Federico Guzzo

nato il 31.08.2001 a Conegliano (Tv), risiede a Godega di S. Urbano (Tv).

Scalatore, nel 2022 ha vinto la Firenze-Empoli e le internazionali Trofeo Città di San Vendemiano e Coppa della Pace. Secondo al Giro del Belvedere.

Simone Raccani

nato il 02.03.2001 a Thiene (Vi), risiede a Carrè (Vi).

Scalatore, quest'anno si è già imposto a Monte Urano (Fm) e ha chiuso al terzo posto la Strade Bianche di Romagna a Gradara (Pu).

Queste le tappe dell'edizione 2022 del Giro d'Italia Giovani U23:

Sabato 11.06 – 1^ Tappa – Gradara (Pu) – Argenta (Fe), 164,9 km

Domenica 12.06 – 2^ Tappa – Rossano Veneto (Vi) – Pinzolo (Tn), 167 km

Lunedì 13.06 – 3^ Tappa – Pinzolo (Tn) – S. Caterina Valfurva (So), 183 km

Martedì 14.06 – 4^ Tappa – Chiuro (So) – Chiavenna (So), 102 km

Mercoledì 15.06: riposo

Giovedì 16.06 – 5^ Tappa – Busca (Cn) – Peveragno (Cn), 147 km

Venerdì 17.06 – 6^ Tappa – Boves (Cn) – Colle Fauniera (Cn), 111 km

Sabato 18.06 – 7^ Tappa – Cuneo – Pinerolo (To), 122 km

Sandro Bolognini