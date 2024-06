Il Giro del Veneto per due giorni arriva nella Marca

TREVISO - Il Giro del Veneto arriva per due giorni in provincia di Treviso prima del gran finale (domenica) all’Ossario Pasubio per scalatori. Oggi nella prima tappa Thiene-Chiampo ha vinto Sergio Meris della MBHBank Colpack Ballan CSB, quarto il tricolore Edoardo Zamperini. Domani c’è la seconda tappa (che doveva essere la terza) Romano d’Ezzelino-Badoere, passando per la Panoramica del Montello. Sabato c’è il selettivo circuito di Scomigo.

La provincia di Treviso è rappresentata da tre squadre. La Trevigiani Energiapura Marchiol schiera il tricolore Under 23 Edoardo, Baseggio, Cetto, Di Bernardo, Griggion, Guzzo, Perani. La Solme Olmo schiera Gialli, Buda, Serafini, Tugnolo, Valsecchi, Ferrari, Fraticelli, per la Zalf Euromobil Désirée Fior Raccani, Guerra, Nencini, Zordan, De Carlo, Ursella e Cettolin.

Queste le tappe nel trevigiano. Domani l’arrivo a Badoere dopo 141,860 chilometri, alle 16 circa. È la tappa alla memoria di Cipriano Chemello indimenticato agonista e tecnico della pista al Velodromo Mercante di Bassano del Grappa.

Partenza da Sacro Cuore di Romano D'Ezzelino e trasferimento Mt 500 al KM 0 , Via Lanzarini KM 0 Fronte abitazione Cipriano Chemello, Fellette, San Giacomo, Romano D'Ezzelino, Col Roigo, Crespano del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba,Pederobba, Onigo, Cornuda, Crocetta del Montello, Ciano del Montello, Santa Croce del Montello, Nervesa della Battaglia, Arcade, Povegliano, Camalò, Povegliano, Cusignana, Giavera del Montello, Selva del Montello, Camalò, Paderno, Merlengo, Porcellengo, Istrana, Ospedaletto, Badoere passaggio sulla linea di arrivo. Segue il circuito di Sant'Ambrogio di km 10,930 da percorrere 2 volte, Badoere di Morgano.

Partenza: Sacro Cuore di Romano D'Ezzelino, arrivo: Piazza Indipendenza Badoere di Morgano

Sabato 29 c’è la tappa dove si è conclusa l’edizione dell’anno scorso a Scomigo: “4° Circuito di Scomigo-22° Trofeo Città di Conegliano” di 138,5 chilometri.

Partenza: Scomigo via Pastin Santin, via Cavalla e Bruscole, via Marcorà S.P. 103, bivio via Mangesa, via Marcorà S.P. 103, Ogliano, via San Pierin, Scomigo via Pastin Santin circuito di 12 chilometri da ripetersi 8 volte, indi, Scomigo via Pastin Santin, via Cavalla e Bruscole, via Marcorà S.P. 103, bivio via Mangesa, via Montenero, Ogliano, via San Pierin, Scomigo via Pastin Santin circuito di km 8.500 da ripetersi 5 volte per un totale di 138.500 chilometri. Partenza: a Scomigo, in via Pastin Santin alle ore 12 e arrivo a Scomigo in via Pastin Santin alle ore 15,30 circa.

Sandro Bolognini