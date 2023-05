Giro, Autovie: chiusura temporanea del casello in A4

MEOLO - In occasione della 17/a tappa del Giro d'Italia, Pergine Valsugana (Trento)- Caorle(Venezia), domani a partire dalle 13 e fino al completo passaggio dei professionisti verrà chiuso temporaneamente il casello dell'autostrada A4 Meolo-Roncade, sia in entrata sia in uscita, in quanto lo svincolo ricade sul percorso della tappa. Lo rende noto Autovie Venete. In vista della tappa, ricorda la concessionaria autostradale, è stata infatti adottata un'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione lungo le strade interessate dal percorso di gara. (ANSA)