Girava con un coltello a serramanico e altri strumenti per lo scasso: denunciato

GORIZIA - La Polizia di Stato di Gorizia ha denunciato all’Autorità Giudiziaria una persona per il reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

L’attività, effettuata da personale della squadra Volante della locale Questura, ha avuto inizio nel pomeriggio del 20 luglio, quando attraverso il numero di emergenza è stata segnalata una persona sospetta nei pressi di alcuni esercizi commerciali di via Trieste a Gorizia.



Un equipaggio ha identificato il soggetto in un cittadino ungherese di 58 anni, già gravato da precedenti in materia di reati contro il patrimonio. Nel corso del controllo, a seguito di perquisizione, lo straniero è stato sorpreso in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 centimetri, di una forbice della lunghezza complessiva di 14 centimetri, di una pinza a becco lungo della lunghezza di 18 centimetri e di numerosi punteruoli.



All’esito degli accertamenti espletati presso la Caserma Massarelli, gli oggetti atti ad offendere sono stati sottoposti al vincolo del sequestro, mentre il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 4 della legge 110/1975 e 707 del codice penale e segnalato all’Ufficio Immigrazione per l’avvio della procedura relativa alla sua posizione amministrativa sul Territorio Nazionale.