Girava in città con diverse dosi di stupefacenti: arrestato

MESTRE (VENEZIA) - I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego di Venezia, nel corso delle attività di controllo del territorio a Mestre e in Centro Storico, hanno fermato, nella serata di ieri, un soggetto Italiano di 26 anni, già gravato da numerosi precedenti specifici e dell’obbligo di firma, in possesso di diverse dosi di Cocaina, Hashish ed Eroina, unitamente a denaro contante; il soggetto, d’intesa con il PM di turno, è stato arrestato e processato per direttissima nella mattinata odierna.

Sempre nella serata di ieri, questa volta in centro storico, è stato fermato e denunciato altro tunisino irregolare, di 19 anni in possesso di 5 dosi di cocaina.

Nei giorni scorsi, i baschi verdi, durante un servizio di antiabusivismo e contrasto ai traffici illeciti, avevano fermato e denunciato un ragazzo di 23 anni, di origini tunisine, irregolare sul territorio dello stato, in possesso di 10 dosi sostanza stupefacente di tipo Cocaina e denaro contante per un totale di euro 125.