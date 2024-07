Girava in centro a Jesolo con in mano un coltello da cucina

JESOLO - Il Questore di Venezia Gaetano Bonaccorso ha adottato 10 misure preventive, di cui tre fogli di via obbligatori e sette Daspo "Willy" a carico di minorenni, responsabili di comportamenti violenti o pericolosi commessi negli ultimi fine settimana a Jesolo (Venezia) e in altre località balneari della costa.

Accogliendo le indicazioni della Divisione Anticrimine, in occasione della notifica dei provvedimenti era presente anche una psicologa della Polizia di Stato, che offre aiuto alle famiglie anche nell'interpretare reazioni e comportamenti. Un foglio di via è stato adottato nei confronti di una persona che girovagava per il centro di Jesolo con in mano un coltello da cucina, e che aveva ingenerato allarme tra i passanti. Gli altri due sono stati adottati nei confronti di due giovanissimi che avrebbero partecipato a piccole rapine di denaro ai danni di coetanei sul litorale, in concorso con altri minori. In collaborazione con Carabinieri e Guardia di Finanza è stato individuato un gruppo di sette giovanissimi che avrebbero accerchiato e derubato un gruppo di ragazzi e poi altre ragazze con l'uso di un bastone e di una sciabola.

Altri tre minorenni sono stati inseguiti e bloccati da un poliziotto. Tutti sono stati sottoposti al "Daspo Willy". Nei primi sei mesi dell'anno in provincia di Venezia sono stati notificati 124 fogli di via, rispetto ai 70 dell'anno scorso. I Daspo Willy sono 24, contro i 5 nello stesso periodo del 2023.