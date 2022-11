Girava in centro a Castelfranco con un coltellaccio

CASTELFRANCO - Nella serata di venerdì i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto, hanno denunciato un 62enne cittadino marocchino residente in città, il quale, durante un controllo in Borgo Treviso del capoluogo castellano, è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato.

Nella serata, in Arcade via Europa, i Carabinieri della Stazione di Nervesa della Battaglia, hanno denunciato un 29enne cittadino albanese, residente in Provincia, gravato da pregiudizi per delitti in materia di immigrazione, il quale, durante un controllo a bordo della sua autovettura in una zona residenziale, è stato trovato in possesso di un flessibile, di un piede di porco e di un cacciavite, senza giustificato motivo.