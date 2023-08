Gira di notte con un'ascia nella cintola, fermato

VICENZA - Un cittadino nigeriano di 27 anni è stato fermato la scorsa notte da una pattuglia delle 'volanti' della Questura che l'ha trovato in possesso di una piccola ascia (lunga una quarantina di centimetri) e di una picozza, oltre ad una carta di credito e ad un documento di identità risultati rubati.

Il giovane, che non aveva documenti d'identità, ed ha cercato di sottrarsi al controllo, è stato portato in Questura per l'identificazione. E' risultato avere diversi precedenti di polizia, una condanna per spaccio di stupefacenti, ed essere destibatario di un foglio di via obbligatorio emesso proprio a Vicenza. La conseguente procedura di espulsione e rimpatrio era stata tuttavia bloccata dal riconoscimento di rifugiato politico ottenuto dal 27enne. Il possesso dell'ascia e della picozza, e della carta di credito rubata, gli sono valsi in questo caso l'arresto, per l'utilizzo della tessera bancaria, e e la denuncia per ricettazione e porto abusivo di armi.