Giovedì il Giro del Veneto per Elite e Under 23 fa tappa a Castelfranco Veneto

CASTELFRANCO - A poche settimane dalla tappa ciclistica del Giro d’Italia Under 23, Castelfranco Veneto ospita l’arrivo di un altro evento ciclistico, il 29° Giro del Veneto per Elite e Under 23 che si tiene dal 29 giugno al 3 luglio lungo le strade venete. A Castelfranco Veneto ci sarà l’arrivo della terza tappa, quella in partenza da Trissino (Vi), giovedì 1° luglio. La carovana arriverà da ovest, Cittadella e Galliera Veneta, Borgo Vicenza e nella fase finale è previsto un circuito di 6.5 Km che toccherà via San Pio X, via Dei Carpani, via C. Colombo e Borgo Treviso. Il traguardo – atteso intorno alle 16.30 - avverrà in piazza Giorgione, lato nord est.



Per consentire il passaggio dei ciclisti dalle 15.00 ALLE 16.30 saranno chiuse alla circolazione: Via Valsugana, Borgo Vicenza, Via Filzi, via S. Pio X dall’intersezione con Piazza Giorgione all’intersezione con Via dei Carpani, via dei Carpani intersezione via Colombo, Via Cristoforo Colombo, Borgo Treviso dall’intersezione con Via Colombo all’intersezione con Via Riccati, Via Riccati, C.so XXIX Aprile sud, via Roma, via Cazzaro.



Commenta il sindaco, Stefano Marcon: “Sarà un momento importante per lo sport del ciclismo particolarmente amato e praticato nella nostra città e che vede impegnate importanti società ciclistiche e numerosissimi amatori. La tappa del Giro del Veneto sarà anche vissuta come un momento significativo di ripresa delle attività sportive dopo il terribile 2020 segnato dall’epidemia da Covid che ha costretto al rinvio di numerose competizioni sportive ciclistiche. Il Giro del Veneto è un grande momento di spettacolo ed anche un’occasione per tutti di lasciarsi coinvolgere da questo magnifico sport che può essere praticato ad ogni età. Un particolare pensiero, infine, a tutti ragazzi che si contenderanno la vittoria e gli organizzatori della manifestazione, sicuri che Castelfranco gli accoglierà con entusiasmo e straordinaria passione”.



Aggiunge l’assessore allo sport, Franco Pivotti: “Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia da Covid-19, il Giro del Veneto per Elite e Under 23 torna e passa per Castelfranco Veneto, patria di ciclisti unendo le province di Vicenza e Treviso che si correrà in memoria di Giuseppe e Abramo Rubega. Sarà un momento di sport e di festa, all’insegna dell’agonismo e della spensieratezza venuti meno dell’ultimo anno”.