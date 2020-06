Giovanni Carraro presenta Prealpi Flash.

Pieve di Soligo ha voglia di ripartire anche attraverso la cultura e dopo l'inaugurazione della mostra di scultura di Elio Armano in Villa Brandolini è il momento di far conoscere al pubblico l'ultima "creatura" editoriale di Giovanni Carraro. Il libro "Prealpi Flash" pubblicato da Dario De Bastiani Editore propone 47 idee di escursionismo tra Segusino e Vittorio Veneto e anche attraverso la presentazione del sito collegato sarà possibile capire come scaricare e seguire le tracce GPS per andare alla scoperta dei 430 km di sentieri tra le splendide colline patrimonio UNESCO. Visto l'incertezza del meteo, l'evento si terrà presso il Cinema Teatro Careni venerdì 19 giugno alle ore 20.45. Nel rispetto delle misure anti-Covid19 sarà possibile accedere fino all'esaurimento dei 116 posti disponibili indossando il dispositivo personale di sicurezza. La serata con Carraro darà il via all'estate culturale di Pieve di Soligo, un calendario ricchissimo che l'Amministrazione Comunale ha costruito insieme alle associazioni del territorio. A breve sarà disponibile l'intero programma di E-state insieme a Pieve.

Info 0438 985380 biblioteca@comunepievedisoligo.it