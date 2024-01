Rassegna il Teatro racconta

GIOVANNA D'ARpPO

Uno spettacolo del Teatro Clownesco di Gardi Hutter.



Clicca qui per prenotare il biglietto.

I posti non sono numerati

Il biglietto si considera prenotato solo dopo l'avvenuto pagamento dello stesso.

Una lavandaia trasognata e squinternata sogna grandi azioni eroiche. Non trovando nemici degni di lei, trasforma la sua lavanderia in un grottesco campo di battaglia. È‘ dal 1981 che Gardi Hutter gira mezzo mondo con il suo TEATRO CLOWNESCO, raggiungendo ad oggi le 3700 rappresentazioni in ben 35 paesi. Gardi è una donna clown fra le più stimate al livello mondiale. È stata riconosciuta con 18 premi artistici nazionali e internazionali. Sono stati realizzati diversi film e documentari che analizzano la sua opera, così come molti lavori di Master e tesi universitarie. Sostiene seminari alle università di Zurigo (ZHdK) e Lipsia (Istituto di Scienze teatrali). Ha avuto l’onore di fare il Buffone di Corte al Parlamento Svizzero per i festeggiamenti dei 700 anni. Nei suoi spettacoli quasi privi di parole crea dei piccoli universi assurdi in cui i suoi personaggi combattono con grande coraggio – ma invano – alla ricerca della felicità. La loro situazione tragicomica viene esposta in modo spietato e crudele, offrendo così al pubblico il massimo di divertimento.