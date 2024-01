I giovani lasciano Venezia in cerca di casa e lavoro

VENEZIA - Problema della casa, carenza di lavoro qualificato alternativo alla monocultura turistica, assenza di spazi per la cultura e l'aggregazione, insufficienti servizi alle famiglie: queste sono le ragioni dello spopolamento di Venezia, secondo i 1.004 cittadini che hanno risposto al sondaggio di "Ri-Pensare Venezia", iniziativa della Fondazione Gianni Pellicani.

Attraverso un sondaggio svolto online sono stati testati i "sentiment" dei cittadini residenti del centro storico e della terraferma. Rispettivamente l'82% e il 63% dei partecipanti al quesito sull'attrattività di Venezia, indica nel settore immobiliare, e quindi nella residenza, e nella mancanza di lavoro qualificato i principali problemi della città, e di conseguenza i motivi che spingono i giovani, ma non solo, a lasciare la città. La fondazione ha voluto stimolare il dibattito sul primo focus del progetto, "Giovani, Base Sociale e Mercato del Lavoro", con un incontro il programma sabato 13 gennaio a Mestre, cui seguirà un secondo in programma sabato 27 gennaio.

Dal sondaggio, aperto il 20 novembre e chiuso il 4 gennaio, è emerso in particolare che per la maggioranza relativa (43%) è soprattutto all'estero che guardano i giovani che lasciano Venezia; per il 31% le mete preferite sarebbero invece interne al Veneto; il 26% indica come destinazione privilegiata le città italiane fuori dal Veneto. Tra i temi più rilevanti per spiegare la dinamica di calo della popolazione giovane in città, la prevalenza va ai problemi della casa e della residenza (l'82% del totale) e della scarsità di opportunità occupazionali qualificate (63%). La principale carenza del mercato del lavoro veneziano per il 63% è il lavoro qualificato. Il 19,5% ritiene che il problema principale sia la scarsità di impiego in generale, mentre per il 18% riguarda il lavoro a tempo indeterminato.