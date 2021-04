Giovane rapinato nel veronese, arrestati tre 19enni

VERONA - Tre 19enni sono stati arrestati dai Carabinieri di San Giovanni Lupatoto (Verona) con l'accusa di rapina aggravata in concorso.



La vittima è un coetaneo veronese che è stato avvicinato dai tre giovani che, dopo averlo minacciato, gli hanno chiesto di dar loro tutto quello che fosse in suo possesso.



Il ragazzo ha consegnato cellulare ed un paio di "airpods", per poi essere spintonato dai rapinatori in modo da guadagnarsi la fuga.



I Carabinieri hanno individuato e fermato i tre giovani con addosso ancora parte della refurtiva.