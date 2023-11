Giovane promessa del calcio muore in campo a soli 13 anni dopo uno scontro con un compagno

Un giovane e talentoso calciatore di 13 anni ha perso la vita in modo drammatico durante una partita di calcio. Il ragazzo, promessa del calcio, parte della squadra giovanile A dei Pumas de Tres Valles, stava cercando di esprime tutta la sua bravura durante un match cruciale per le aspirazioni calcistiche quando si è scontrato accidentalmente con un compagno di squadra. Una tragedia che ha scosso la comunità di Papaloapan, nello stato di Veracruz, in Messico. L'incidente, apparentemente innocuo, ha avuto conseguenze devastanti. Dopo lo scontro, il ragazzo si è accasciato a terra, perdendo immediatamente conoscenza.



La partita è stata immediatamente sospesa, e nonostante gli sforzi disperati dei genitori del giovane - entrambi allenatori e arbitri - e degli altri presenti per rianimarlo, la vita del 13enne è stata tragicamente spezzata. I soccorsi, giunti prontamente sul luogo, hanno dichiarato il giovane morto. Il corpo del ragazzo è stato trasportato presso l'Istituto di Scienze Forensi per l'autopsia, che sarà fondamentale per determinare le cause esatte della sua morte. La notizia ha scosso la comunità sportiva e oltre, sollevando interrogativi sulla sicurezza nelle partite giovanili e sulla necessità di precauzioni aggiuntive per prevenire tragedie simili.