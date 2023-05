Giovane muore colpito da un ramo mentre taglia l'erba

ROVIGO - Un infermiere di 27 anni è morto tagliando l'erba in giardino a causa di un colpo alla testa a Valliera, frazione di Adria (Rovigo). Era alla guida di un trattorino quando è stato colpito, probabilmente da un ramo. L'allarme è stato lanciato alle 11 circa. L'uomo, Fabio Bellan, originario di Porto Viro (Rovigo), era un infermiere da poco in servizio all'ospedale di Adria. Non ci sono indagati iscritti né ipotesi di reato ma la procura ha aperto un procedimento. Il ragazzo è stato trovato con il collo incastrato tra la roll-bar del trattore e un ramo di albero e, nonostante i soccorsi e le manovre di rianimazione tentate, è deceduto poco dopo l'infortunio. (ANSA).