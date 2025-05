Giovane motociclista perde la vita in un frontale

TRIESTE - Un motociclista di circa 20 anni è deceduto nella notte scorsa a Trieste in un incidente stradale avvenuto sulla Strada del Friuli, nella zona di Contovello. Il giovane, in compagnia di un altro centauro su una seconda moto, ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato frontalmente con un’utilitaria proveniente dalla direzione opposta.



L’impatto è stato violentissimo: il motociclista è stato sbalzato per diversi metri riportando traumi gravissimi. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi con ambulanza e automedica, che hanno tentato di rianimare il ragazzo, purtroppo senza successo.

La Polizia locale di Trieste sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause dello scontro.