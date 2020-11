Giovane dottoressa di Conegliano ricoverata per Covid, lo sfogo è virale: "Incredibile che esistano i negazionisti"

CONEGLIANO - Il suo sfogo è diventato a dir poco virale. Perché lei è un po’ l’immagine che dovrebbe impedire a tutti di sottovalutare il Covid-19. 27 anni, medico, nessuna patologia pregressa: eppure Adele Di Costanzo, a causa del virus, è finita in ospedale. Certo, non in terapia intensiva, ma non è stata una passeggiata: “Ho avuto difficoltà respiratorie – spiega -, è stato questo il motivo del ricovero”.

È rimasta sul letto d’ospedale per tre giorni, la scorsa settimana, e ad oggi si trova ancora in isolamento, in quanto non si è ancora negativizzata. E così si è sfogata su Instagram, social dove ha quasi 17mila follower, dopo le manifestazioni che hanno riempito le piazze delle più grandi città italiane.

“Alla faccia che il Covid non colpisce i giovani e sono tutti asintomatici – ha scritto -. Ancora è incredibile come esistano negazionisti, persone che sono passate da “medici eroi” a danneggiare 70 auto di medici ed infermieri davanti agli ospedali. Persone che si fanno in quattro per i cittadini con un rischio enorme, nonostante le protezioni. Vedo città devastate dall’ignoranza, che per stare vicino ai gestori di bar e ristoranti devastano bar e ristoranti stessi”. Un messaggio per impedire che non si dia il giusto peso alla situazione e alla portata del Coronavirus, ma anche un appello perché i medici vengano rispettati per quello che stanno facendo.

Adele, originaria di Conegliano, si occupa di alimentazione e medicina estetica tra Treviso e Vicenza, ma vista la pandemia si è “arruolata” come medico per l’emergenza territoriale, per curare in casa i malati Covid. I messaggi degli haters, dopo il suo post, non sono mancati, ma negli ultimi giorni stanno arrivando anche tanti attestati di stima e di solidarietà.

Ma lei non ci sta a passare per “terrorista”: il suo era un “post contro il negazionismo, sì, ma anche e soprattutto contro la maleducazione e la mancanza di rispetto. Sono vicina a tutti i lavoratori autonomi - io stessa lo sono - che sono in forte danno economico e che sono costretti a chiudere. Da medico e quindi da persona di scienza, però, non posso negare e sostenere la mia posizione: il Covid c’è, esiste e non guarda in faccia a nessuno. Il problema è il crollo del sistema sanitario, quando tutti i posti saranno occupati”.