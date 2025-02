Giovane cade lungo il sentiero e si frattura una caviglia: soccorso minorenne

PORDENONE - Incidente per un giovane escursionista. Tra le 15 e le 16.30 circa la stazione di Maniago del Soccorso Alpino è intervenuta per soccorrere un minorenne infortunatosi durante la discesa dal Castello di Toppo di Travesio. Il giovane, residente in Francia, era assieme alla madre e si è procurato la frattura alla caviglia. Sei soccorritori della stazione di Maniago del Soccorso Alpino hanno raggiunto il ragazzo assieme ai sanitari dell'ambulanza e, dopo averlo stabilizzato, lo hanno imbarellato e portato a spalle per una quindicina di minuti sul sentiero fino a consegnarlo all'ambulanza diretta all'ospedale e di Pordenone.