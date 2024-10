Giovane cade in acqua a Lido di Venezia, salvata da Polizia

VENEZIA - La Polizia di stato di Venezia è intervenuta sul lungomare del Lido di Venezia in soccorso di una giovane ragazza finita in acqua. Gli operatori della Volante lagunare si sono diretti immediatamente al Lido di Venezia e lungo la riva sono riusciti a scorgere una ragazza in acqua in difficoltà, viste le condizioni meteo particolarmente avverse caratterizzate da pioggia battente, forte vento, onde ed oscurità. A quel punto i poliziotti non hanno esitato e si sono gettati in mare, riuscendo a raggiungerla in breve tempo ed a trarla in salvo per poi affidarla alle cure dei sanitari.