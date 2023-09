Giovane automobilista non paga il pedaggio dell'autostrada per ben 172 volte: ecco come faceva

Un giovane automobilista svizzero di 22 anni ha messo in atto un'astuta strategia per evitare il pagamento del pedaggio sulle corsie del Telepass dell'Autostrada dei Laghi in Lombardia. Il trucco consisteva nell'accodarsi alle auto che lo precedevano e, rimanendo attaccato al veicolo davanti, eludere il sistema elettronico al casello. In questo modo è riuscito a evitare il pedaggio per ben 172 volte.



Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, l'uomo, residente a Lugano , avrebbe utilizzato questo stratagemma dal 18 aprile 2022 al 15 febbraio 2023. L'inchiesta è stata avviata dalla Procura di Como in seguito alla segnalazione degli agenti della Polizia Stradale. La scoperta è stata fatta nel mese di aprile, quando un dipendente di Autostrade per l'Italia ha notato un'auto con targa svizzera eludere il pedaggio alla barriera di Grandate, in provincia di Como, “attaccandosi” alla vettura che la precedeva. Le indagini hanno rivelato che questa tattica era diventata una prassi comune per il giovane automobilista. Ora è accusato di truffa aggravata.