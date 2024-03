Giovane acquista una casa su Amazon a 20mila euro

La moda delle tiny house (piccole case su misura) non si ferma, ma questa volta l'acquisto, tramite Amazon, di un prefabbricato ha giocato un brutto scherzo a un ragazzo statunitense.

La casa, acquistata per una cifra di poco superiore ai 20mila euro, presentava tutto l'essenziale per vivere, ma c’era un problema con l'altezza del soffitto. Proprio questa mancanza di spazio verticale ha portato il giovane acquirente a spostarsi in un b&b, mettendo la casa in affitto.

“Io riesco a toccare il soffitto della casa con le mie mani. Ho deciso che non vivrò qui, in realtà andrò in un Airbnb perché il soffitto è troppo basso – ha detto il ragazzo in un video su TikTok -. La casa è pronta, sto solo aspettando adesso i permessi per poterla affittare”.