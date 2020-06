Giorno storico per il traforo di Vittorio Veneto: tracciata sulla strada la rotonda di via Carso

VITTORIO VENETO – Un cerchio rosso sull’asfalto e dei paletti nel vicino prato. Tracciata la rotatoria di via Carso, là dove oggi si trova il parcheggio del cimitero di Sant’Andrea. Nuovo passo in avanti per il cantiere del traforo di Santa Augusta che, stando al cronoprogramma di Anas, dovrebbe essere ultimato entro il 30 luglio prossimo.

Da qualche giorno, sulla pavimentazione del parcheggio del cimitero con uno spray rosso è stato segnato quello che sarà il diametro interno dello svincolo sud del traforo. Senza questa rotatoria il primo stralcio della variante alla statale Alemagna, con lo svincolo nord a La Sega già ultimato e con la galleria già pronta ed illuminata giorno e notte, non potrà essere percorso dalle auto.

«Da Anas – commenta il sindaco Antonio Miatto – non ho avuto alcun aggiornamento, non so nulla né della rotatoria di via Carso, né delle tempistiche di apertura del traforo. Per noi rimane una priorità avere una rotatoria all’incrocio tra le vie Carso, Dalmazia e Vittorio Emanuele II». La rotatoria richiesta dal Comune consentirebbe di rendere più fluida la viabilità lungo via Carso, tenuto conto che senza l’amministrazione ha già detto ad Anas che istituirà, sullo svincolo, un divieto di svolta a destra, impedendo ai mezzi di lambire l’antica Pieve di Sant’Andrea.

La pandemia in questi mesi ha inevitabilmente rallentato il cantiere da 56 milioni di euro che si era aperto nel 2013 e che avrebbe dovuto essere completato per l’agosto 2016. Appare difficile che questa nuova scadenza, fra meno di due mesi, possa essere rispettata.