Giorno Memoria: a Trieste cerimonia a Risiera San Sabba

TRIESTE - Con la deposizione di una corona d'alloro da parte del prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti, del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, è iniziata la cerimonia di commemorazione del Giorno della Memoria al monumento nazionale della Risiera di San Sabba, unico campo di concentramento nazista in Italia.



A causa dell'emergenza sanitaria, la manifestazione si tiene in forma ristretta.

Accanto alla corona sono presenti il gonfalone della città di Trieste decorato della medaglia d'oro al valor militare e quello della città di Muggia (Trieste) decorato della medaglia d'argento; e ancora il gonfalone della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Duino Aurisina e San Dorligo della Valle.



Partecipano alla cerimonia autorità civili, militari e religiose delle diverse confessioni; i rappresentati delle associazioni combattentistiche e i rappresentanti del Comitato dei valori della resistenza.



Giorno Memoria: sindaco invita Arcigay a cerimonia Trieste. Ieri polemiche per celebrazioni in forma ristretta



Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha invitato personalmente una delegazione di Arcigay Arcobaleno ODV a presenziare alla cerimonia che si tiene questa mattina alla Risiera di San Sabba.

Ieri erano state sollevate alcune polemiche dopo che l'associazione per i diritti Lgbtq+ aveva riferito di non aver ricevuto l'invito alle celebrazioni.



Questa mattina una delegazione dell'associazione si è radunata lo stesso davanti alla Risiera con l'intenzione di deporre dei fiori, "in ricordo delle vittime dei campi di sterminio nazifascisti", al termine della cerimonia.

Prima dell'inizio però il sindaco si è avvicinato ai presenti spiegando che "per l'organizzazione delle celebrazioni l'amministrazione ha rispettato il protocollo del 2021, con inviti limitati a causa dell'emergenza Covid", e ha invitato personalmente alcuni di loro a presenziare comunque alla cerimonia. Invito che è stato accolto.