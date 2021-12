Il giorno di Natale il lancio del telescopio spaziale James Webb è stato un successo!

foto: Decollo del razzo Ariane 5 dalla struttura di lancio dell'ESA, Kourou, Guyana francese



USA —Il giorno di Natale, 12:20 GMT 25 dicembre 2021, il telescopio spaziale James Webb noto come JWST o "Webb", è decollato dalla struttura di lancio dell'Agenzia spaziale europea (ESA) vicino a Kourou, nella Guyana francese, trasportato dal razzo Ariane 5 dell'ESA . Il razzo, ricevendo una spinta dalla rotazione terrestre, si è diretto a est sull'Atlantico verso l'Africa e 27 minuti dopo il lancio un segnale radio è stato ricevuto dalla stazione di tracciamento a Malinda, in Kenya, che confermava la separazione del telescopio dallo stadio superiore del razzo. Finalmente JWST ha completato con successo il primo di molti compiti critici e complessi che verranno nel prossimo mese.



L'attesissimo lancio di Webb è un momento cruciale per la NASA e i suoi partner, l'Agenzia spaziale europea e l'Agenzia spaziale canadese, ma è solo l'inizio. Alcuni si riferiscono ai prossimi 29 giorni come "29 giorni di terrore" che ricorda la frase usata per descrivere l'atterraggio del rover Mars Perseverance della NASA e per indicare il periodo emozionante ma stressante del dispiegamento dello schermo solare, dell'estensione dei suoi specchi dorati e del raffreddamento del telescopio e della strumentazione . "La sequenza di dispiegamenti più complessa mai tentata in una singola missione spaziale", spiega la NASA. Migliaia di parti devono funzionare correttamente, in sequenza, per dispiegare lentamente Webb e metterlo nella sua configurazione finale, il tutto mentre vola da solo attraverso la distesa dello spazio verso una destinazione distante 1,5 milioni di km.



Tutti i soggetti coinvolti hanno provato un senso di sollievo che ha accompagnato il successo del lancio dopo quasi un quarto di secolo di sviluppo e ritardi (sia politici che tecnici). Saranno ancora 29 giorni di suspense mentre l'intricato dispiegamento del massiccio scudo solare e dello specchio placcato in oro si svolge mentre si sta dirigendo verso l'orbita del punto di Lagrange L2, una posizione gravitazionale stabile che segue la Terra intorno al Sole che consente a Webb di mantenere permanentemente il Sole, Terra e Luna alle sue spalle, impedendo al loro calore e alla loro luce di raggiungere l'ottica sensibile al calore del telescopio mentre osserva il cosmo. Una volta in posizione, inizierà un processo di calibrazione e messa in servizio di 6 mesi prima che possano iniziare le missioni scientifiche.



Infine, alla fine del 2022 inizierà a raccogliere dati e le sue prime immagini. A differenza della visione ottica dell'universo di Hubble, JWST si concentrerà sulle lunghezze d'onda infrarosse per penetrare gas e nuvole di polvere per riprendere oggetti distanti. È progettato per rispondere a domande fondamentali sull'universo con una sensibilità 100 volte superiore a quella del telescopio spaziale Hubble. Il telescopio spaziale più grande, potente e lungimirante mai costruito al mondo fornirà una nuova visione dell'universo primordiale e dovrebbe fare scoperte che cambieranno per sempre la nostra comprensione dell'origine e dello sviluppo di stelle e galassie, nonché trasformeranno la nostra conoscenza di pianeti alieni, sondando le loro atmosfere alla ricerca di segni di abitabilità e vita potenziale.



Christmas Day Launch of the James Webb Space Telescope a Success!



A Christmas gift to astronomers and the world, Webb begins its month long 1.5 million km journey to its parking orbit in space where it will probe the early universe.



USA — On Christmas Day, 12:20 GMT 25 December 2021, the James Webb Space Telescope known as JWST or 'Webb', lifted off from the European Space Agency ( ESA) Launch Facility near Kourou, French Guiana, carried aloft by the ESA Ariane 5 rocket. The rocket, getting a boost from Earth’s rotation, headed east over the Atlantic towards Africa and 27 minutes after launch a radio signal was received by the tracking station at Malinda, Kenya confirming separation of the telescope from the rocket's upper stage. At long last JWST successfully completed the first of many critical and complex tasks to come during the next month.



Webb’s highly anticipated launch is a pivotal moment for NASA and its partners, European Space Agency and the Canadian Space Agency, but it is only the beginning. Some are referring to the next 29 days as “29 days of terror” reminiscent of the phrase used to describe NASA’s Mars Perseverance rover landing and to indicate the exciting but stressful period of unfurling and deploying the sunshield, extending its golden mirrors and cooling the telescope and instrumentation. "The most complex sequence of deployments ever attempted in a single space mission" NASA explains. Thousands of parts must work correctly, in sequence, to slowly unfold Webb and put it into its final configuration, all while flying alone through the expanse of space to a destination 1.5 million km away.



Everyone involved felt a sense of relief that accompanied the successful launch after nearly a quarter century of development, delays and setbacks (both political and technical). It will still be 29 days of suspense as the intricate unfolding of the massive solar shield and gold plated mirror takes place while on the way to orbit Lagrange point L2, a gravitational stable location following the Earth around the Sun that enables Webb to permanently keep the Sun, Earth and Moon at its back, blocking their heat and light from reaching the telescope’s heat sensitive optics while it observes the cosmos. Once in position, it will begin a 6 month calibration and commissioning process before the science missions can begin.



Finally, in late 2022 it will begin to collect data and its first images. Unlike Hubble's optical view of the universe, JWST will focus on infrared wavelengths to penetrate gas and dust clouds to image distant objects. It is designed to answer fundamental questions about the universe with 100 times the sensitivity of the Hubble space telescope. The world's largest, most powerful and far seeing space telescope ever built will provide a new view of the early universe and is expected to make discoveries that will forever change our understanding of the origin and development of stars and galaxies as well as transform our knowledge of alien planets, probing their atmospheres for signs of habitability and potential life.