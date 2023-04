Giornata mondiale della terra: Plastic Free al lavoro

VENEZIA - Ogni anno si organizzano due date nazionali, in primavera e in autunno, che hanno l’obiettivo di ottenere

una grande risonanza mediatica grazie ad eventi organizzati in tutta Italia e condensati in un wekeend.

Quest’anno la data nazionale primaverile si terrà il 22-23 aprile e vuole celebrare l’Earth Day, ossia la

Giornata Mondiale della Terra, creata più di 50 anni fa dalle Nazioni Unite.

“L’amore per la propria terra passa attraverso gesti concreti come quello di ripulire l’ambiente dalla plastica

e dai rifiuti dispersi o di piantumare nuovi alberi per donare ossigeno al Pianeta – ha dichiarato Luca De

Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus –. Grazie alla determinazione dei nostri volontari, il 22-23 aprile

saremo in centinaia di appuntamenti in contemporanea in tutta Italia, da nord a sud, per sensibilizzare i

nostri concittadini alle gravi conseguenze che l’abbandono di plastica e rifiuti provoca quotidianamente

nelle nostre vite, magari senza accorgercene. Un impegno e una attenzione costante oggi, ci

permetteranno di avere un Pianeta domani”.

I comuni costieri veneti dell’Alto Adriatico, Jesolo, Eraclea e Caorle, si sono dati un gran da fare per

organizzare i Clean Up.

Per questa importante data ci voleva una location d'eccezione: la preziosa Laguna del Mort afferma

Francesco Pistollato referente di Jesolo. È un sito di importanza comunitaria SIC, una delle ultime spiagge

naturali dell'Alto Adriatico dove nel passato scorreva il Piave. Richiede un grandissimo lavoro di pulizia

essendo una terra selvaggia dove regna spesso l’inciviltà e le mareggiate depositano innumerevoli rifiuti

provenienti dal mare.

Un evento di raccolta che ha richiesto la sinergia del comune di Eraclea visto l'ambizioso obiettivo di pulire

gli oltre 2 km quadrati della laguna del Mort. L’evento si terrà domenica 23 aprile con ritrovo al parcheggio

dei Pioppi di Eraclea e sarà diviso in due appuntamenti:

- dalle 9 alle 13 il gruppo di Jesolo coordinato dal referente Francesco Pistollato agirà nella zona di spiaggia

affacciata sul Piave e sul mare

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4217/23-apr-jesolo

- dalle 14:30 alle 17:30 il gruppo di Eraclea coordinato dalle referenti Agnese Bettin e Melania Mazzon agirà

agirà nella zona interna, la pineta.

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4102/23-apr-eraclea

‘’Il comune di Caorle collabora in maniera proficua con Plastic Free da più di un anno e in occasione della

data nazionale il gruppo di Caorle agirà domenica 23 aprile alle ore 10 in zona Sansonessa, presso il

parcheggio vicino a Via Caprera. La raccolta seguirà l’argine di Cà Corniani adiacente alla pista ciclabile -

dichiara la referente di Caorle Irene Zambusi.

Link d’iscrizione: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4057/23-apr-caorle

Si ricorda che è obbligatoria la registrazione all’evento a cui si vuole partecipare.