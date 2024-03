Giornata dei Colli Veneti, a Susegana tre eventi.

La Giornata Regionale dei Colli Veneti viene celebrata a Susegana con tre importanti eventi. Si comincia nella mattinata di sabato 23 marzo, ore 10 nella sala consiliare del municipio, con la presentazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di quattro sentieri naturalistici tra le colline di Susegana e dell’itinerario n. 18 dell’Associazione Colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene Patrimonio Unesco, che rientra nel più ampio progetto turistico riguardante le aree della Docg.

Lo studio di fattibilità è stato curato dai dottori agronomi Isabella Foscolo e Giorgio Trentin e dallo studio Dolomiti Engineering che hanno individuato i percorsi, progettato la segnaletica, predisposto la cartografia.

Introdotto dal sindaco Gianni Montesel e moderato dall’assessore al turismo Adriano Toffoli, l’incontro del 23 marzo vede la partecipazione dell’assessore regionale al turismo Federico Caner, del vicepresidente dell’Associazione delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio Unesco Vincenzo Sacchet e della presidente dell’Associazione Ville Venete Isabella Collalto. L’itinerario n° 18, “Passeggiata tra i Castelli San Salvatore e di Collalto” viene presentato da Giovanni Carraro, consulente dell’Associazione Colline del Prosecco Patrimonio Unesco, mentre Fausta Bressani della Direzione Beni Attività Culturali e Sport della Regione parla delle iniziative regionali di valorizzazione dei Colli Veneti.

Nella mattinata di domenica 24 marzo, con partenza e arrivo alla Cantina Conte Collalto, sono in programma tre passeggiate storico-naturalistiche con guide professioniste che, cammin facendo, illustreranno la storia del casato Collalto che per secoli ha dominato questi territori, ma anche lo straordinario patrimonio naturale che nella parte collinare mantiene ancora ampi tratti di grande valore paesaggistico e naturalistico. Al termine delle passeggiate, nella Cantina Conte Collalto, c’è un momento conviviale con menu ispirato alle eccellenze gastronomiche locali.

Nei giorni 23 e 24 marzo, dalle 10 alle 18, c’è anche l’apertura straordinaria del Castello di San Salvatore, visitabile in autonomia con smartphone e cuffiette, accompagnati dalla voce della Principessa Isabella Collalto de Croÿ in un percorso alla scoperta delle tante curiosità legate alla vita e alla storia di questo antico luogo.

Nel castello di San Salvatore si può visitare anche una mostra fotografica con una ventina di immagini dedicate agli sport praticati tra le colline di Susegana e il fiume Piave. Il piano nobile di Palazzo Odoardo ospiterà infatti l’esposizione “La Collina è una Palestra” promossa dal Gruppo Fotografico di Archeosusegana in onore del riconoscimento ricevuto dal Veneto, quale Regione Europea dello sport 2024.