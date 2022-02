La Giorgione3Villesse vince in trasferta

TREVISO - Sabato scorso si è disputata la 2^ giornata del Campionato Italiano a Squadre di Serie A2 Girone 2 Centro Nord e la Giorgione3villese di Castelfranco Veneto (Treviso) con dirigente Renato Pegorin, Allenatore Luca Biliato, atleta capitano Pasquale D’Alterio, atleti Giuseppe D’Alterio, Daniel Tarantino, Federico Piovesan, Angelo Sciccone, Gabriele Covolan impegnata in trasferta in Toscana contro la temibile Pieve a Nievole capitanata da Giacomo Lorenzini, Niko Bassi, Franci, Matteo. L’incontro è stato molto equilibrato, il promo tempo Individuale e Terna ha visto imporsi nella Terna i Trevigiani mentre Beppe D’Alterio è sconfitto da Lorenzini set 2-2, nel 2° tempo i trevigiani con molta sofferenza si sono imposti nelle coppie per 1-3 ,risultato finale 3-5 per la Giorgione3villese . Questo lo score dell’incontro: Bassi - Franci - Matteo vs P. D'Alterio - Tarantino - Piovesan 7-8, 6-8; Lorenzini vs G. D'Alterio 8-5, 8-1; Bassi - Matteo vs P. D'Alterio - Piovesan 8-5, 5-8; Lorenzini - Franci vs G. D'Alterio - Tarantino 6-8, 3-8. Gli altri risultati: Sassari (SS) - Lucrezia (PU) 5-3; Briganti Mangimi Cortona (Ar) - G.S. Rinascita (Mo) 4-4;Termosolar (Ca) - Sangiustese (Mc) 4-4; La Classifica: 6 punti Giorgione3villese,4 punti G.S. Rinascita,3 punti Pieve a Nievole, Termosolar Soleminis Bocce. Prossimo Turno 19 febbraio : G.S. Rinascita Vs Pieve a Nievole; Giorgione3villese Vs Briganti Mangimi Cortona; Termosolar Soleminis Bocce Vs PM Group Lucrezia.

GIUSEPPE D’ALTERIO (GIORGIONE3VILLESE) SUL PODIO A FERRARA

La bocciofila Ferrarese fi Ferrara ha ottimamente organizzato il “ Trofeo Giancarlo Pennini “ gara nazionale con la partecipazione di ben 344 individualisti delle categorie A/B/C/D provenienti dalle regioni , Emilia Romagna, Veneto,Lombardia,Toscana, Marche. La vittoria è stata conquistata dal giovane Luca Viscusi alfiere della Caccialanza di Milano superando Giuseppe D’Alterio portacolori della Gioegione3villese di Castelfranco Veneto,Treviso, al terzo posto Stefano Destro portacolori della Magnabosco di Vicenza e Mirko Savoretti della Caccialanza di Milano 5° Daniel Paco (Italia Nuova,Bologna), 6° Gabriele Tamburini (La Fontana,Ferrara), 7° Matteo Barellas (Serenissima, Venezia), 8° Andrea Vendemiati (La Ferrarese,Ferrara), ha diretto il signor Riccardo Antolini di Ferrara. (foto Giuseppe D’Alterio e Mirko Savoretti )