La Giorgione3Villesse vince a Macerata

TREVISO - Nella penultima giornata del Campionato Italiano a squadre di Serie A2 Girone 2 Centro Nord, la

Giorgione3villese di Castelfranco Veneto guidata dal presidente Renato Pegorin, tecnico Luca Biliato, atleta

capitano Paquale D’Alterio,atleti Giuseppe D’Alterio, Daniel Tarantino, Federico Piovesan, Angelo

Sciccone, Gabriele Covolan, impegnata in trasferta con la Sangiustese presso il bocciodromo comunale di

via G. Amendola,115, a Monte San Giusto (Macerata), esprimendosi ad ottimo livello ha conseguito una

importantissima vittoria che la mantiene in testa alla classifica in vista dell’ultimo incontro del Campionato

regolare in programma sabato prossimo 11 giugno con la Termosolar Soleminis di Cagliari.Questi gli altri

risultati: Briganti Mangimi Cortona (Ar) - C.B. Sassari (SS) 2-6; Termosolar Soleminis Bocce - Pieve a

Nievole (PT) 4-4 ; PM Group Lucrezia (PU) - G.S. Rinascita (MO) 5-3. La classifica: punti 30 Giorgione

3villese, Pieve a Nievole, p.27, C.B. Sassari p. 20, Sangiustese, p.19, G.S. Rinascita, punti 15, Briganti

Mangimi Cortona, p.12, Termosolar Soleminis Bocce, p.12, PM Group Lucrezia p. 11. Prossimo Turno 11

giugno: Giorgione3villese - Termosolar Soleminis Bocce ;Pieve a Nievole - PM Group Lucrezia; Briganti

Mangimi Cortona - Sangiustese; C.B. Sassari – C.B. Sassari .

LUCA VISCUSI (CACCIALANZA) SI AGGIUDICA IL “ MEMORIAL OLINDO CAMOLEI “ A TREVISO

Il Circolo Olimpia di S. Maria Dalla Rovere (Treviso) ha organizzato il “ Memorial Olindo Camolei “ gara nazionale di

alto livello che ha visto la partecipazione di 64 individualisti di categoria A provenienti dalle regioni Emilia Romagna,

Lombardia, Marche, Veneto,Lazio, le eliminatorie si sono disputate al mattino nei bocciodromi della Marca trevigiana,

le finali nel pomeriggio alla presenza di un folto pubblico presso il bocciodromo comunale di Treviso, via Meneghetti,7.

Dopo una equilibrata e seguitissima partita la vittoria è andata a Luca Viscusi alfiere della Caccialanza di Milano

superando 12-3 , Carmine D’Alia, portacolori della San Bartolomeo di Treviso, al terzo posto Mattia Visconti (Arcos

Brescia Bocce, Brescia), quarto Davide Fiorini (Raldon ,Verona), 5° Giuseppe D’Alterio , Pasquale D’Alterio,Daniel

Tarantino (Giorgione3villese,Treviso), Umberto Campagnolo (Vigasio-Villafranca,Verona), ha diretto Giovanni Amos

Muscheri dell’AIAB di Oristano.



CAMPIONATO DI PROMOZONE: CONCORDIA MOGLIANESE 1 - OLIMPIA 5-3

Sabato scorso, presso il bocciodromo comunale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1/C di Mogliano Veneto

per la 5^ giornata del Campionato Italiano a squadre di 3^ categoria girone 4, la Concordia Moglianese,

Tecnico Enzo Boschiero, atleti Alessio Boschiero, Adriano Buosi, Marino Donà, Antonello Gervasutti,

Danilo Giusto, Sergio Boschiero, Ennio Bernardi, ha ospitato l’Olimpia di Treviso con Maggiorino Basso,

Bruno Desidera,Stefania Bassotto,Luca Cappellazzo,Giuseppe Tonon, esprimendosi a buon livello i padroni

di casa si sono imposti per set 5-3, ha diretto l’incontro il signor Luciano Furlan dell’AIAB di Venezia. Altro

risultato: Preganziol - Furlan Artico Omo (Motta di Livenza) 6-2. Questa la classifica: Concordia Moglianese

punti 13, Preganziol punti 10, Olimpia e Fao Motta punti 3.