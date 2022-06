Giorgione3Villesse pareggia con Cagliari

TREVISO - Sabato pomeriggio 11 giugno, presso il bocciodromo comunale di Treville di Castelfranco Veneto, per

l’ultimo incontro del Campionato Italiano a squadre di Serie A2 Girone 2 Centro Nord, la Giorgione3villese

di Castelfranco Veneto guidata dal presidente Renato Pegorin, tecnico Luca Biliato, atleta capitano Paquale

D’Alterio,atleti Giuseppe D’Alterio, Daniel Tarantino, Federico Piovesan, Angelo Sciccone, Gabriele

Covolan, ha ospitato la Termosolar Soleminis Bocce di Cagliari, l’incontro è stato equilibrato ed si è

concluso in parità set 4-4 e la mantiene in testa alla classifica e la qualifica per i Play Off. Questi gli altri

risultati: Pieve a Nievole - PM Group Lucrezia 4-4; Briganti Mangimi Cortona - Sangiustese 3-5; C.B.

Sassari - G.S. Rinascita 5-3. La classifica: Giorgione 3villese punti 31, Pieve a Nievole, p.28, C.B. Sassari p.

23, Sangiustese, p.22, G.S. Rinascita, punti 15, Termosolar Soleminis Bocce, p.13, PM Group Lucrezia p.

12, Briganti Mangimi Cortona punti 12. Al termine della regular season del Campionato di Serie A2 Raffa

queste le 4 squadre che disputeranno i Play Off : Giorgione3villese (Treviso), Cofer Metal Marche

Castelfidardo, Santa Chiara Le Delizie (Napoli) e Flaminio di Roma Mercoledì 15 giugno il sorteggio per i

Play Off con incontri andata e ritorno che decreteranno le due squadre che disputeranno la massima Serie

nazionale. Play Out : Pamperduto, G.S. Rinascita, Gialletti e Acri . Retrocesse in Serie B : Vallefoglia, Serra

dè Conti, Edera Marsala, Cortona Bocce, Termosolar ,Lucrezia, Acquasparta, Rende, Aquino, Coppola

Bocce, Nuovo Grifone e Sant’Erminio.



I FRATELLI PASQUALE E GIUSEPPE D’ALTERIO VITTORIOSI A VIGASIO - VILLAFRANCA

La bocciofila Vigasio-Villafranca (Verona) ha organizzato il 12° Trofeo Ricordando “ Il Padre e 14° Memorial Esterina

Forigo” gara nazionale che ha visto la partecipazione di 94 coppie delle categorie A/B provenienti dalle regioni Emilia

Romagna, Lombardia, Toscana,Veneto, le eliminatorie si sono disputate al mattino, le finali nel pomeriggio alla

presenza di un foltissimo pubblico, presso il bocciodromo del Centro Sportivo di via Alzeri di Vigasio. L’ambita

vittoria è andata ai fratelli Pasquale e Giuseppe D’Alterio alfieri della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto

(Treviso) superando nella finale 12-7, Sebastiano Invernizzi – Marcello Bugini portacolori della V.I.P. Credaro di

Bergamo, al terzo posto Gianfranco Zanotto - Graziano Mori (C.S.I. Verona), quarti Francesco Cappa – Alessandro

Orbana ((Mozzecane,Verona), 5^ Romeo Simoncini – Donatello Da Grignano (Pieve a Nievole,Pistoia), Marco Mozzi –

Raffaele Tedesco (Old Facsal ,Piacenza), Daniele Alessi – Gianpaolo Signorini (Bocciofila Jolly, Verona), Massimo

Fornaciari – Corrado Terenziani (Traversetolese, Parma), ha diretto il signor Christian Giovannini arbitro nazionale

Dell’AIAB di Modena.



CAMPIONATO DI PROMOZONE: F.A.O. MOTTA - CONCORDIA MOGLIANESE 3-5

Sabato scorso, presso il bocciodromo comunale di Motta di Livenza per l’ultimo incontro della Regular

season del Campionato Italiano a squadre di 3^ categoria girone 4, la Concordia Moglianese, Tecnico Enzo

Boschiero, atleti Alessio Boschiero, Adriano Buosi, Marino Donà, Danilo Giusto, Ennio Bernardi, ha

brillantemente superato la Furlan Artico Omo di Motta di Livenza per set 3-5. Altro risultato: Olimpia –

Preganziol 1 – 7. Si sono qualificate al turno successivo la Concordia Moglianese Vs Magnabosco di Zuliano

(Vicenza) e Preganziol Vs B.R. Pneumatici di Zanè (Vicenza). (foto Concordia Moglianese)

Appuntamenti: Domenica prossima 19 giugno a Mogliano Veneto, la Concordia Moglianese organizza il “

Gran Premio Città di Mogliano Veneto “ gara regionale con la partecipazione di 55 coppie di categoria A/B

e 41 di categoria C, le fasi finali si disputeranno nel pomeriggio presso il bocciodromo comunale di

Mogliano Veneto sito in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1/C . La prossima settimana è in programma la gara

regionale serale denominata “ Memorial Soci “ organizzata dal Circolo Preganziol, le finali venerdì 17

giugno ore 20,30.

Paolo Tortato