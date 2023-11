Giorgio Salomon. La storia della fotografia in scena a Treviso.

Lab27 organizza il 24 novembre, alle ore 21:00 un evento speciale in occasione della settimana conclusiva della mostra “In mezzo all’immensa steppa”. Un incontro con il fotoreporter trentino Giorgio Salomon per raccontare i suoi 60 anni di attività, raccolti recentemente nella pubblicazione “Reportage di una vita” (Antiga Edizioni, 2023).

Un fotografo sempre un metro più avanti: con una inguaribile curiosità, una grande passione per l’immagine Giorgio Salomon ha raccontato fatti del nostro Paese e del mondo con la forza del cronista che fissa in un singolo fotogramma una storia intera. Le drammatiche inquadrature del disastro del Vajont, l’alluvione del 1966, gli attentati in Alto Adige, le Brigate Rosse, la Berlino del 1965 in un trionfo di filo spinato, i drammi dei nostri giorni tra immigrazioni, guerre e disastri naturali. Con la sua macchina fotografica ha dimostrato una grande intuizione per il cambiamento del clima, documentando il Po sempre più asciutto, i ghiacciai sempre più fragili e ristretti, i milioni di alberi sradicati dagli estremi eventi meteo. Giorgio Salomon ha messo a fuoco l’Italia e il mondo per raccontare paesi, montagne, culture e popoli. E anche guerre: nel 1983 firma il reportage sulla guerra russoafgana e la resistenza armata dei Mujahiddin, nel 1990 dopo essere stato nominato inviato speciale alla Rai (TG1) viene sequestrato in Uganda dal movimento rivoluzionario. Premiato più volte per le sue fotografie e i suoi filmati nel 2003 è stato insignito dall’Archivio del Disarmo del premio giornalistico Colombe d’oro per la Pace. (2003)

Ingresso libero gradita conferma a questo link o via email a lab27.it@gmail.com