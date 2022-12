Giorgio Fornasier, addio alle scene: al capolinea la storia dei Belumat

BELLUNO - Giorgio Fornasier dà l’addio alle scene: martedì 27 dicembre al Teatro Comunale il suo saluto alla città di Belluno. Con un grande spettacolo dal titolo “Quando il canto canta e le canzoni canzonano”, voluto e patrocinato dal Comune di Belluno nell’ambito delle iniziative del Natale, l’artista racconterà la storia dei Belumat e ne ripercorrerà i brani e gli sketch più celebri. Sarà un amarcord attraverso quei siparietti che hanno reso il duo con Gianni Secco famoso ben oltre i confini italiani, contribuendo alla diffusione dell’immaginario del belumat e alla conoscenza della cultura e degli aspetti più tipici del Bellunese e del Veneto.

“Lo show è pensato come un omaggio a Gianni Secco, mancato nel 2020 – spiega il sindaco, Oscar De Pellegrin -, ma per noi sarà un omaggio anche a quello che hanno rappresentato questi due musicisti per il nostro territorio. Con la loro arte si sono fatti ambasciatori, testimonial della nostra identità alimentando quell’immaginario del bellunese attaccato alla sua terra benchè spesso costretto a migrare, lavoratore indefesso e di cuore. Con la loro attività hanno condotto un lavoro di ricerca storica, socio culturale ed etnomusicologica incredibile, coinvolgendo giovani e bambini in una riscoperta della nostra identità più pura”. Una proposta pensata per riunire la città e le generazioni in uno dei luoghi simbolo della cultura del capoluogo, il Teatro Comunale, per una serata spensierata a ridosso dell’ultimo dell’anno. “L’amministrazione ha colto l’occasione del cinquantesimo dei Belumat e dell’imminente ritiro dalle scene di Fornasier per omaggiare il duo – commenta l’assessore al turismo, Paolo Luciani -. Sarà l’occasione per dare lustro alla tradizione canora di due artisti locali e per favorire, con un’iniziativa in più ad un costo simbolico di 10 euro, l’afflusso di persone nel nostro centro storico durante le festività. Non sarà l’unica proposta musicale di alto spessore di questi giorni, ricordo infatti anche il concerto di Federico Stragà, in piazza dei Martiri il 24 alle 15.30. Insomma, un Natale in cui valorizzeremo alcuni degli artisti bellunesi noti a livello italiano e non solo, di cui tutti noi andiamo orgogliosi”.

Così, la storia dei Belumat si chiude simbolicamente dov’era iniziata, nel capoluogo dove i due artisti sono da sempre molto amati. Il primo spettacolo del duo di Gianni Secco e Giorgio Fornasier, infatti, era stato proprio a Belluno, il 30 settembre del 1972 al palasport De Mas. Da allora il sodalizio ha prodotto insieme 94 canzoni (che arrivano a 100 se si considerano le 6 traduzioni in inglese e spagnolo di alcuni brani), ha girato i teatri di mezzo mondo arrivando, con le loro tournée, fino in Brasile, Stati Uniti, Canada, Australia, Messico, Argentina, Uruguay, Cile, Svizzera, Francia, Belgio e Regno Unito. Inizio spettacolo alle 20.45. Ingresso 10 euro, il ricavato sarà devoluto a favore di progetti benefici. Biglietto acquistabile al botteghino la sera del concerto oppure online a questo link.