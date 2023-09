Giorgia Meloni è arrivata a New Delhi per il G20. Assenti Russia e Ucraina

Giorgia Meloni è arrivata a New Delhi per partecipare al G20, che si svolgerà nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 settembre. La nostra Presidente del Consiglio è stata accolta dalla ministra dell’agricoltura Shobha Karandlaje, che su X scrive: “Ho avuto il grande piacere di accogliere il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, all'aeroporto di Nuova Delhi. È arrivata per partecipare all'attesissimo vertice dei leader del G20 ospitato nella capitale dell'India”. La premier al suo arrivo ha anche assistito a una cerimonia di benvenuto con un breve spettacolo di ballo di giovani danzatrici.

Il vertice sarà diviso in tre sessioni, ognuna delle quali si focalizzerà su un macrotema: la prima, sabato mattina, è denominata One Earth, quella di sabato pomeriggio si intitola One Familiy e infine One Future è prevista per domenica mattina. I vari argomenti su cui si confronteranno i leader mondiali riguardano il clima, l’energia, la sicurezza alimentare, la salute, l’intelligenza artificiale, l’empowerment femminile e la digitalizzazione. Sul tavolo anche anche la questione migratoria e il conflitto in Ucraina.

Fra i grandi assenti c’è proprio l’Ucraina, non invitata dall’India che in qualità di Paese ospitante ha il diritto di porre il veto sugli ospiti, e la Russia, non presente per scelta. Per la Repubblica Popolare Cinese invece, non interverrà il presidente Xi Jinping ma il primo ministro Li Qiang. Biden si è già detto “deluso dalla sua assenza”.