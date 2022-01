La gioia della musica, il concerto della Fenice apre il 2022

VENEZIA - Con il tradizionale finale caratterizzato da tre brani corali - il 'Va' Pensiero' dal Nabucco di Verdi, 'Padre Augusto' dalla Turandot di Puccini e il brindisi 'Libiam ne' lieti calici' dalla Traviata - il Teatro La Fenice di Venezia ha festeggiato il Capodanno con il suo primo concerto del 2022.

Un appuntamento da record, come ha sottolineato il sovrintendente Fortunato Ortombina, che ha portato nelle casse della Fenice tra il 30, 31 dicembre e il 1 gennaio 550mila euro con un sold out garantito dagli appassionati italiani ma anche da un gran numero di stranieri.

Un concerto che verrà proposto, nella prossima edizione, sotto la guida di Daniel Harding che subentra al maestro Fabio Luisi sul podio nel concerto di quest'anno, in onda su Rai1. Immancabile, nell'eccezionale scenografia del teatro, il tripudio di fiori sui toni del tricolore e dell'oro, il tutto venato di azzurro con le spighe di grano simbolo di prosperità nonostante la pandemia. Uno spettacolo vincolato dalle norme Covid, con tante mascherine, fiati esclusi che si sono posizionati con il debito distanziamento. Singolare la sigla d'inizio con un balletto 'vedo non vedo' realizzato nel labirinto dell'isola di San Giorgio, gestito dalla Fondazione Cini.

Il concerto, in genere consacrato agli autori italiani, ha aperto quest'anno a Richard Wagner, un 'debutto' assoluto nel programma di Capodanno, ma non stridente perché il compositore era legato a Venezia, dove visse e morì: è stato proposto il preludio al terzo atto del 'Lohengrin', prima opera che rappresentò in Italia. Sul palco la soprano Pretty Yende e il tenore Brian Jagde hanno cantato brani amatissimi del repertorio lirico firmati Ponchielli, Offenbach, Gounod, Leoncavallo, Verdi, Rossini e Puccini oltre a Wagner.