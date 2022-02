Giocattoli e abbigliamento non conformi: sequestrati 700 pezzi

MONFALCONE (GORIZIA) - La scorsa settimana, durante un intervento che ha visto la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Gorizia e degli agenti del Comando di Polizia Locale di Monfalcone, si è proceduto al sequestro di oltre 700 capi di abbigliamento e giocattoli pericolosi in quanto non conformi alle prescrizioni del Codice del Consumo.



Il controllo, concretizzatosi solo dopo una preventiva attività info-investigativa, oltre che da un attento studio del territorio, condotti anche tramite l’utilizzo delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, ha permesso di individuare diverse attività economiche che proponevano al pubblico vestiti o giochi, destinati anche a bambini, privi di qualsiasi indicazione minima sulle caratteristiche dei prodotti commercializzati, nonché sprovvisti della marcatura CE e delle avvertenze relative all’utilizzo.



All’esito delle attività ispettive, venivano rinvenuti oltre 700 articoli per un valore di mercato superiore a 4.000 euro che, non rispettando la detta normativa a garanzia del consumatore, venivano sottoposti a sequestro amministrativo e contestualmente applicate sanzioni pecuniarie per circa 12.000 euro.



La garanzia dei diritti del consumatore alla salute, alla sicurezza, alla qualità e all’ecosostenibilità dei prodotti consumati è un preciso incipit dell’azione quotidiana di controllo delle forze di polizia presenti sul territorio che operano allo scopo di tutelare cittadini ed operatori virtuosi da quanti minano la leale concorrenza del mercato mettendo in pericolo gli interessi fondamentali della comunità.