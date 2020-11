Giocatori in isolamento, rinviata la gara di campionato tra Mogliano e Calvisano

MOGLIANO VENETO - Nuovi casi di positività al COVID-19 nella rosa della Prima Squadra del Mogliano Rugby, la società ha chiesto il posticipo dell’incontro previsto per sabato 7 novembre contro Calvisano.



In una nota, la società spiega: «I giocatori interessati sono venuti a contatto con soggetti positivi al di fuori delle strutture del Club, sono stati posti in isolamento fiduciario, così come a maggior precauzione sono stati sospesi dagli allenamenti altri atleti facenti parte del gruppo squadra per ulteriori controlli da effettuare.



Si ribadisce, inoltre, che la Società si comporta sempre nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, con attenzione particolare al fatto che vengano rispettate da tutti i tesserati e dai frequentatori dei nostri impianti».