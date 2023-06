Gino Mader, morto il ciclista caduto in un burrone durante il Giro di Svizzera

Tragedia nel mondo del ciclismo: Gino Mäder, giovane promessa elvetica, ha perso la vita durante il Giro di Svizzera a seguito di un terribile incidente. Il ciclista, di soli 26 anni, è uscito di strada durante la quinta tappa della prestigiosa competizione e ha precipitato in un burrone a velocità altissima, riportando gravi ferite.



La notizia è stata diffusa ufficialmente dal suo team, il Team Bahrain. Mäder è stato soccorso immediatamente dopo l'incidente e sottoposto a rianimazione sul posto, per poi essere trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale di Coira. Purtroppo, nonostante i notevoli sforzi del personale medico, il giovane corridore non è riuscito a sopravvivere alle sue ferite.



Il Team Bahrain ha reso pubblico un messaggio commovente attraverso i propri canali social: "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per Gino. Gino ha perso la battaglia per riprendersi dalle gravi ferite subite. Tutta la nostra squadra è devastata da questo tragico incidente, e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia di Gino e le persone care in questo momento incredibilmente difficile".



Il messaggio continua con parole di grande affetto nei confronti del ciclista scomparso: "Nonostante gli sforzi dell'eccezionale personale medico dell'ospedale di Coira, Gino non è riuscito a superare questa sua ultima e più grande sfida. Alle 11:30 abbiamo salutato una delle luci brillanti della nostra squadra. Gino è stato un atleta straordinario, un esempio di determinazione, un membro stimato della nostra squadra e di tutta la comunità ciclistica. Il suo talento, la sua dedizione e la sua passione per questo sport ci hanno ispirato tutti".



L'amministratore delegato del Team Bahrain, Milan Erzen, ha voluto rendere omaggio a Mäder e ha espresso il profondo cordoglio della squadra: "Siamo devastati dalla perdita del nostro eccezionale ciclista, Gino Mäder. Il suo talento, la sua dedizione e il suo entusiasmo sono stati d'ispirazione per tutti noi. Non solo era un ciclista di grande talento, ma una grande persona in bicicletta. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, e i nostri pensieri sono con loro in questo momento difficile".



Erzen ha anche annunciato che il Bahrain Victorious correrà in onore di Mäder, mantenendo viva la sua memoria su ogni strada in cui gareggeranno. "Siamo determinati a mostrare lo spirito e la passione di Gino e rimarrà sempre parte integrante del nostro team. Gino, grazie per la luce, la gioia e le risate che ci hai portato tutti, ci mancherai come cavaliere e come persona", ha concluso l'amministratore delegato.



La scomparsa di Gino Mäder lascia un vuoto nel mondo del ciclismo e rappresenta un duro colpo per la comunità sportiva. La sua determinazione e il suo talento resteranno sempre vivi nei cuori di coloro che l'hanno conosciuto e ammirato.