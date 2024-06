Gino Cecchettin: "Non ho paura a citare Filippo Turetta"

VENEZIA - "Non ho paura di citare il nome di Filippo Turetta. Sarò alla prima udienza in segno di rispetto e perché i giudici hanno bisogno di avere un segno da parte della famiglia". Lo ha detto Gino Cecchettin durante la cerimonia di presentazione del libro 'Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia', presso l'università Luiss di Roma.

Il libro è dedicato a Giulia Cecchettin, uccisa l'11 novembre 2023 dal suo ex fidanzato. Parlando dei genitori di Turetta ha espresso massima comprensione. "Stanno vivendo anche loro una tragedia, in un certo senso. Non spetta a me giudicare l'operato di altri genitori".