Ginecologo olandese usò il proprio sperma per fecondare le pazienti, almeno 21 i figli

OLANDA - Si occupava di fecondazione eterologa, ma nessuno avrebbe pensato che per fecondare le pazienti usasse il proprio sperma. Sono almeno 21 i figli biologici di un ginecologo olandese che, tra gli anni ’70 e ’90, aveva lavorato presso l’spedale di Leiderdorp, in Olanda. Si è scoperto che il medico, che aiutava le coppie che non riuscivano ad avere bambini, utilizzava principalmente il proprio liquido seminale nelle fecondazioni assistite.

Per ora sono 21 le persone in cui è stato trovato il DNA del ginecologo ma potrebbero essere molte di più. Una legge olandese permette ai maggiori di 16 anni di cercare i proprio genitori biologici, e per per andare a fondo in questa indagine ora l’ospedale in questione ha chiesto alle persone che in quegli anni sono nate grazie a un trattamento di fecondazione assistita di farsi avanti per un test del DNA. Il medico in questione è morto nel 2019, prima che venissero alla luce i risvolti dell'indagine.

