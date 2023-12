La gigantografia di Giulia portata a Padova per il funerale 

VIGONOVO - La gigantografia di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, affissa fino ad oggi sulla parete del Municipio di Vigonovo, è stata trasferita a Padova per il funerale e collocata nello spazio antistante la basilica di Santa Giustina dove si terranno le esequie. Gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico a Vigonovo, ad eccezione dell'ufficio di Stato Civile, dalle 11 alle 13 di domani sempre nel corso dei funerali.

Sono gli atti previsti dall'ordinanza firmata oggi dal sindaco Luca Martello. "Ritengo di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto cittadino in segno di cordoglio, di rispetto e di partecipazione al profondo dolore dei familiari - scrive il sindaco -. lnvito anche le attività private, le associazioni, la scuola e le famiglie a riverberare nell'intera giornata di martedì, e nelle due ore indicate, particolari azioni e segni di adesione e condivisione al lutto e alla riflessione". Per il resto il Comune seguirà le indicazioni del presidente della Regione che ha invitato tutte le istituzioni a porre le bandiere a mezz'asta e i cittadini e le attività a partecipare al lutto. Su richiesta della stessa Regione inoltre saranno i volontari della Protezione Civile di Vigonovo a portare il gonfalone della Regione durante il funerale.

Ingresso dalle 9 per funerali

La Prefettura di Padova, il comune di Padova e Saonara, la Curia con le forze dell'ordine hanno organizzato il sistema di sicurezza per le esequie di Giulia Cecchettin. "L'accesso alla basilica e alla piazza è previsto dalle 9 di domani - ha spiegato il prefetto Francesco Messina nel corso di una conferenza stampa nella sede della Prefettura a Padova - fino 10.45, la funzione inizierà alle 11 e sarà officiata dal vescovo di Padova, Claudio Cipolla". Il sindaco di Padova, Sergio Giordani e la sindaca di Saonara, Michela Lazzato, di concerto con la curia stanno gestendo "l'evento di domani - ha proseguito il prefetto- dietro indicazioni specifiche della famiglia di Giulia Cecchettin". Saranno due le funzioni: quella di Padova alle 11 a Santa Giustina al termine della quale la salma di Giulia scortata lascerà Padova per la seconda funzione, quella delle 14 in forma più privata nella chiesa di Saonara.

Il Comune ha emesso una dettagliata ordinanza per tutta la durata delle esequie, a partire dalle 9.00 fino alle 13.00, considerato che "è prevista un'alta partecipazione sia di autorità che di cittadini, che potranno seguire la cerimonia anche dall'esterno della basilica attraverso due maxi schermi". Quindi per "garantire l'ordinato svolgimento della cerimonia funebre, si rende necessario adottare una serie di provvedimenti temporanei di viabilità nel comparto viario di Prato della Valle". Le modifiche riguardano il transito degli automezzi, l'uso della Ztl e l'istituzione di divieti di sosta.

A Padova ci saranno i maxischermi in Prato della Valle che consentiranno la visione dei funerali a chi non potrà accedere alla basilica che potrà contenere un numero totale di 1.150 persone. In basilica potranno sedere le autorità e le persone accreditate direttamente dalla famiglia. Nella piazza antistante la basilica- lo spazio sarà diviso in due settori e potrà accogliere migliaia di persone, - si potrebbero superare le 10 mila persone. La limitazione delle persone in basilica è stata prevista per garantire la sicurezza. E un impegno di ordine pubblico che prevede presidi di tutte tutte le forze di polizia, un piano condiviso da sindaco, questore comandanti provinciali e vigili del fuoco. Ci saranno presidi medici della Croce verde e 118 per circa 400 uomini, a cui si aggiungeranno i volontari della Protezione civile. Una volta terminata la funzione a Saonara la salma di Giulia sarà accompagnata al cimitero dove sarà tumulata. Al momento non vi sono conferme, secondo la Prefettura, di altre autorità a parte il presidente del Veneto, Luca Zaia e il parlamentare Antonio De Poli. Successivamente a Saonara presenze alte anche lì per la funzione in forma più privata. Il feretro infine sarà accompagnamento nel cimitero di Saonara dove sarà tumulato.

Diocesi di Padova, i funerali in diretta sul Tg1

Le esequie, fa sapere la Diocesi, saranno presiedute dal vescovo di Padova, Claudio Cipolla. La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva dal Tg1 a partire dalle ore 10.50. Durante i funerali operatori, troupe televisive e fotografi non potranno entrare in basilica per rispetto della funzione religiosa e dei partecipanti. All'esterno della chiesa ci sarà invece una zona per la stampa dove potranno collocarsi i giornalisti, gli operatori e i fotografi accreditati: massimo un giornalista e un fotografo o operatore per testata, con telecamere a spalla o su monopiede. Tutti gli altri potranno stare negli spazi antistanti la basilica e in Prato della Valle dove sono collocati i maxischermi.



Speciale Tg5 in diretta per l'ultimo saluto

Domani dalle 10.50 anche su Canale 5 diretta di Speciale Tg5 per l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin. L'approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun, condotto da Cesara Buonamici, a cura di Fabio Tamburini, seguirà le esequie della 22enne in programma a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, alle 11.00. Gli inviati Elena Guarnieri e Alberto Duval daranno conto della partecipazione alle esequie di Giulia, il cui femminicidio ha scosso il Paese: migliaia di persone hanno sfilato in cortei e reagito con proteste rumorose, rilanciando le parole dell'attivista Cristina Torres Càceres: "Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima".



Turetta può guardare tv, potrà seguire funerali Giulia

Nel carcere di Verona Filippo Turetta gode dei diritti riconosciuti a tutti i reclusi, e può quindi guardare anche la tv. Se domani lo vorrà, spiegano fonti qualificate all'ANSA, nulla vieta che possa assistere alle dirette televisive che trasmetteranno i funerali di Giulia, a Padova. "E' un detenuto come gli altri, e si rende conto di quello che ha fatto" spiegano le stesse fonti: "sta prendendo le misure con la realtà del carcere, che la prima volta è uno shock". Il 22enne è in cella con un detenuto di 50-60 anni, un 'angelo custode', che in accordo con la direzione ha accettato di 'seguirlo'.



L'appello di Zaia, domani facciamo rumore per Giulia

"Faccio un appello ai veneti: diamo un segnale durante le esequie di Giulia. Chi può abbassi la serranda, chi può spenga le luci alle 11, per 5, 10 minuti o anche per un'ora". Lo ha detto stamani a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito ai funerali di Giulia Cecchettin, che saranno celebrati domani a Padova. Il governatore chiede che i veneti facciano qualcosa: "Suoniamo i clacson - ha aggiunto -, ognuno nel suo piccolo dia un segnale. Questo dev'essere lo spartiacque, che è culturale nell'approccio, altrimenti andrà a finire che Giulia sarà dimenticata", ha concluso.



"Il presidente Mattarella non sarà ai funerali di Giulia " "Ho parlato con il Quirinale, e il presidente Mattarella non sarà al funerale di Giulia. Di altre partecipazioni nazionali, non so nient'altro". Lo ha detto stamani a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine di un punto stampa a Venezia. Il governatore ha confermato invece la propria partecipazione, in compagnia degli assessori regionali Manuela Lanzarin e Cristiano Corazzari. Anche il prefetto lagunare uscente, Michele Di Bari, parteciperà alle esequie.

