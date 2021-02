Giardiniere tocca i cavi della corrente da 20mila volt, è grave

CONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA) - Un giardiniere di 45 anni è grave dopo aver urtato un cavo della corrente elettrica da 20mila volt.



Il fatto è avvenuto a Concordia Sagittaria (Venezia). Secondo i Vigili del fuoco, l'uomo era salito con un carro gru per raggiungere la cima di un albero ad alto fusto da potare nel terreno di una casa di campagna.



Nel farlo il cestello su cui si trovava ha urtato i cavi elettrici, propagando la corrente all'uomo, rimasto così gravemente ferito.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, i sanitari del Suem 118 che hanno prestato le prime cure all'infortunato e i Carabinieri per le verifiche del caso.