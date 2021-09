Giappone, principessa Mako si sposerà entro l'anno

GIAPPONE - La principessa giapponese Mako sposerà il fidanzato Kei Komuro entro la fine dell'anno. Lo riferiscono diversi media giapponesi, tra cui l'emittente Kyodo, citando fonti ben informate. Il matrimonio della principessa, 29 anni, avverrà senza la tradizionale cerimonia imperiale per le dispute finanziarie della famiglia Komuro.



Mako ha conosciuto Komuro anni fa grazie a un amico comune all'International Christian University (Icu) e si sono fidanzati non ufficialmente nel settembre del 2017. Figlia del principe ereditario Akishino, fratello minore dell'imperatore del Giappone Naruhito, diventerà una privata cittadina sposando un uomo che non fa parte della casa reale. Secondo i media giapponesi la coppia andrà a vivere negli Stati Uniti dopo il matrimonio.