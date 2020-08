Giappone, il premier Abe: "Mi dimetto per problemi di salute"

GIAPPONE - Il premier giapponese Shinzo Abe ha confermato che si dimetterà dall'incarico a causa di problemi di salute. L'annuncio è stato fatto nell'attesa conferenza stampa, dopo che la notizia era stata già anticipata dai media giapponesi.



Il 65enne primo ministro nipponico è stato in ospedale in due occasioni nelle ultime due settimane. E' la seconda volta che Abe si dimette per problemi di salute: nel 2007 lasciò l'incarico a causa di una colite ulcerosa, per poi tornare alla guida del Paese nel 2012 vincendo di nuovo le elezioni. Il suo mandato da premier sarebbe scaduto a settembre del prossimo anno.



Il premier, che lascia dopo essere stato sette anni ed otto mesi al governo, diventando il primo ministro più longevo della storia giapponese, ha detto di aver cominciato a sentirsi male a metà luglio e che gli è stata diagnosticata la stessa malattia intestinale che lo costrinse alle dimissioni nel 2007.



Prima della conferenza stampa, Abe ha comunicato la sua decisione ai membri del comitato esecutivo del suo partito Ldp, affermando di ritenere "di non essere il grado di assumere le giuste decisioni a causa della malattia".



Secondo quanto riporta l'agenzia Kyodo, Abe non nominerà un primo ministro ad interim, ma rimarrà in carica fino a quando il prossimo leader verrà scelto. Ill prossimo martedì il partito deciderà come svolgere le elezioni del nuovo leader, fanno sapere fonti del partito.