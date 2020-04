In Giappone, Nuova Zelanda, Bulgaria e Grecia i parlamentari si tagliano o rinunciano allo stipendio per aiutare i cittadini

C’è chi si è tagliato lo stipendio del 20%. Chi del 50%. Chi ha deciso di devolverlo completamente in aiuto al paese in questo periodo di difficoltà. Esempi virtuosi - come riporta la Stampa- arrivano dal Giappone, dalla Nuova Zelanda, dalla Grecia e dalla Bulgaria.

In Giappone i parlamentari si sono tagliati il 20% dello stipendio. Una legge che sarà in vigore per un anno e che aiuterà molto le casse dello stato a favore dei cittadini.

Anche in Nuova Zelanda la premier Jacinda Ardern e il suo esecutivo si sono tagliati il 20% dello stipendio e per sei mesi doneranno questa quota per la lotta contro il coronavirus.

In Grecia il primo ministro Mitsotakis ha chiesto ai membri del proprio pario di dimezzare per i prossimi due mesi il proprio salario e devolvere la somma per le necessità del paese.

In Bulgaria i parlamentari hanno rinunciato al proprio stipendio, che sarò devoluto al sistema sanitario nazionale.