Giampiero ha sconfitto il Coronavirus: "Sono un miracolato. Mi hanno salvato la vita 4 volte in 26 giorni di coma"

PADOVA - Lui si sente un miracolato. Perché durante i 26 giorni di coma farmacologico trascorsi all’ospedale di Padova gli hanno salvato la vita per ben 4 volte.

Giampiero Ferrari è stato più forte del Covid-19 e ora sta bene, nonostante un vero e proprio inferno durato quasi un mese. Lui sa anche quando e come è stato contagiato: era la settimana di Carnevale e lui era andato in Val Gardena, una zona particolarmente colpita dai contagi, per passeggiare un po’ e recuperare da un’operazione subita qualche settimana prima ai legamenti del ginocchio.

“Eravamo in cinque seduti a quel tavolo – racconta Ferrari -. E siamo risultati tutti positivi”. I giorni successivi inizia il calvario: la febbre sale e scende, e quando arrivano i soccorsi del Suem 118 lui perde i sensi. Il tampone dice che ha contratto il Coronavirus: viene intubato e ricoverato nella terapia intensiva diretta dal dottor Ivo Tiberio.

Lì, per 26 lunghi giorni, lotta tra la vita e la morte. “Ho avuto due fibrillazioni atriali e tre trombosi simultanee”, racconta. I familiari vengono avvisati e aggiornati tramite messaggi Whatsapp: “Ha superato la notte”. Giampiero mostra una forza non comune, e grazie alla professionalità di medici e infermieri riesce a superare le 4 crisi che mettono a repentaglio la sua vita.

Un uomo di 61 anni alto e robusto che – rivela – era “sempre stato bene prima”. Vive a Padova, e ha un’azienda che si occupa di prodotti farmaceutici. Una vita attiva, fatta di sport e passioni come lo sci. Il momento del risveglio è stato a dir poco straniante. “Mi sentivo confuso – testimonia -, e ho pianto più lì in ospedale che durante tutta la mia infanzia”.

Durante il ricovero ha avuto degli incubi spaventosi. Giampiero vedeva inoltre gli elicotteri passare in continuazione per portare i pazienti all’ospedale. Ne partivano e ne arrivano ad ogni ora, nel pieno dell’emergenza sanitaria. Ora però il peggio è passato: quando è tornato a casa, 5 settimane fa, ha iniziato con la riabilitazione e la ginnastica, per 5 ore al giorno.

“All’inizio ero senza forze – racconta -. Ora sono guarito e sto bene, riesco quasi a correre”. Dopo una settimana dal rientro nella propria abitazione ha mosso i primi passi, e allora ha voluto mandare un video della sua prima “camminata” post Covid ai medici che lo avevano curato.

E poi ha ricevuto una chiamata inaspettata, da New York: lo ha contattato un amico, il general manager dell’ospedale di Manhattan, per farsi raccontare l’esperienza vissuta durante il ricovero. Il suo è un caso che ha fatto letteralmente scuola. E ora che ha sconfitto il virus, Giampiero pensa agli altri: vista l’alta presenza di anticorpi, donerà il plasma, che servirà per il trattamento dei pazienti che hanno contratto il virus.