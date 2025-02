Giallo a Santa Fe: Gene Hackman e la moglie trovati morti in casa

NEW MEXICO (STATI UNITI) - Mistero sulla morte di Gene Hackman, leggenda di Hollywood, e della moglie Betsy Arakawa, pianista classica. I due sono stati trovati senza vita nella loro residenza di Santa Fe, in New Mexico, insieme a uno dei loro cani. La polizia ha avviato un'indagine a 360 gradi, senza escludere alcuna ipotesi. Secondo i familiari dell’attore, la causa più probabile potrebbe essere un’intossicazione da monossido di carbonio, ipotesi però smentita dai vigili del fuoco, che non hanno rilevato fughe di gas.



I corpi sono stati scoperti dagli agenti mercoledì 26 febbraio, intorno alle 13:45, dopo una segnalazione di un vicino, preoccupato perché la coppia non si era vista uscire come di consueto. Secondo lo sceriffo Adan Mendoza, Hackman e la moglie erano morti da almeno 24 ore. Gli investigatori hanno trovato elementi che aumentano il mistero: porta d’ingresso aperta, pillole sparse sul pavimento, una stufa spostata e i corpi in stanze diverse. Hackman era in cucina, vestito e con gli occhiali da sole accanto, mentre Arakawa giaceva in bagno, con segni di decomposizione avanzata. Accanto a lei, il cane deceduto, mentre gli altri due animali della coppia sono stati trovati vivi.



La residenza non presentava segni di effrazione. Gli addetti alla manutenzione, che non vedevano la coppia da due settimane, hanno trovato la porta socchiusa e hanno allertato le autorità. Il mandato di perquisizione è stato concesso per approfondire le circostanze del decesso. Gene Hackman, vincitore di due Oscar, si era ritirato dalla vita pubblica nel 2004, scegliendo di vivere in tranquillità a Santa Fe. Aveva sposato Betsy Arakawa nel 1991.

Foto wikipedia (Di Trish Overton, CC BY 2.0, )