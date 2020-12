Giada muore a 27 anni, stroncata in pochi mesi dal male

Giada Senis, foto Facebook

Lutto a Stigliano, nel veneziano, dove Giada Senis si è spenta a soli 27 anni, lasciando nel dolore la famiglia, il compagno, gli amici, i colleghi. La ragazza lavorava in un’agenzia immobiliare di Mirano, e solo pochi mesi fa gli è stata diagnosticata una grave malattia, che alla fine ha avuto il sopravvento.

Per salutare Giada, dalla vetrina dell’immobiliare Gotter sono stati tolti tutti gii annunci per far spazio alle foto della ragazza e ai messaggi di addio.

Giada lascia la madre Roberta, il padre Andrea, la sorella Giulia e il compagno Massimo. I funerali saranno celebrati domani, sabato 12 dicembre alle 15, nella chiesa di Stigliano. Eventuali offerte saranno devolute all’Airc e allo Iov, istituti per la ricerca sul cancro.