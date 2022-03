Gi 007 di Kiev: "Terroristi da Russia per uccidere Zelensky"

MONDO - La Russia continuerebbe a perseguire il suo obiettivo di eliminare la leadership politica ucraina, a cominciare dal presidente Volodymyr Zelensky. Secondo quanto denuncia in un post su Facebook, l'intelligence militare di Kiev, su ordine del presidente russo Vladimir Putin, "è arrivato oggi" in Ucraina un gruppo di mercenari della Wagner, il cui compito "è l'eliminazione della massima leadership militare e politica dell'Ucraina", si legge nel messaggio".

Obiettivo dei mercenari, oltre a Zelensky, il consigliere della presidenza Andrey Yermak e il premier Denis Shmyhal, fa sapere l'intelligence, citata dall'agenzia Ukrinform. Il Cremlino starebbe inoltre considerando la possibilità di coinvolgere i minori nella guerra in Ucraina, scrive Ukrinform, la direzione di intelligence del Ministero della Difesa ucraino.

Un ordine "sull'organizzazione del coinvolgimento dei membri del movimento patriotico militare Yunarmiya (organizzazione militare giovanile russa - ndr) per lo svolgimento di una operazione speciale sul territorio ucraino" è stato firmato dal ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu. L'ordine invita a preparare rapporti su potenziali riserve in età 17-18 anni da coinvolgere nelle ostilità. La leadership militare della Federazione Russa deve presentare proposte per l'addestramento di queste riserve il prima possibile. Gennady Zhidko, capo del principale dipartimento politico-militare della Federazione Russa, è responsabile di monitorare l'attuazione dell'ordine. Yinarmiya è una organizzazione militare giovanile sotto il controllo del ministero della Difesa russo.