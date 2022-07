VITTORIO VENETO - “Giù le mani dal parco Dan”. Lo slogan ha caratterizzato l’assemblea pubblica che si è tenuta ieri sera nell’area verde di via Schiapparelli. L’incontro, che ha radunato un centinaio di persone, è durato circa un’ora e mezza: nel corso dell’assemblea sono intervenuti alcuni esponenti dell’opposizione e delle associazioni che da anni organizzano eventi presso l’area verde della zona industriale di San Giacomo.

Cittadini e associazioni hanno espresso, pacificamente e in modo educato, la propria opposizione alla (possibile) vendita del parco. “Alla fine ci siamo lasciati con l'augurio di rivederci tutti mercoledì in piazza del Popolo, per far vedere in maniera educata che i cittadini si oppongono alla vendita del parco Dan”, fanno sapere gli organizzatori.

Domani il consiglio comunale voterà la mozione presentata dalle minoranze: il documento chiede di non vendere l’area di via Schiapparelli. “Ci troveremo in piazza per coordinarci e prendere posto in municipio – fanno sapere gli organizzatori -. I posti disponibili sono pochi, gli altri rimarranno fuori”. L’inaugurazione del parco risale al 2010: l’area è intitolata ad Alberto Dan, esercente di San Giacomo ed esponente del Pd morto a soli 47 anni.